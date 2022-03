Bioserie de Vicente Fernández se va a estrenar HOY, no hay orden oficial que lo impida: Abogado de Televisa

Mucha controversia se ha suscitado en torno a la dinastía Fernández, sobre todo este fin de semana, luego de que la familia del fallecido icono de la música regional mexicana, manifestó su desagrado y pidió a Televisa-Univisión frenar la transmisión de “El Último Rey” programada para ser estrenada este lunes 14 de marzo por el canal de las estrellas.

En entrevista con Adela Micha para El Heraldo TV, el abogado de la cadena de televisión, Javier Tejado, fijó postura en torno a la controversia y la molestia de la familia Fernández, ante el estreno de la serie no autorizada del “Charro de Huentitán”.

Al respecto el abogado aseguró que la producción se estrena hoy, pues no existe ninguna orden oficial que lo impida, al menos no una de la que les hayan notificado oficialmente, por lo que detalló que no hay nada que impida que hoy se estrene esta producción.

Asimismo aseguró que desde Televisa se respeta y promueve la libertad de expresión, por lo que están en contra de que se quiera censurar un contenido que ni siquiera ha sido estrenado, además de que el público es quien al final debe juzgar si decide verlo o no.

“No nos parece justo que nos van a censurar sin conocer qué es lo que trae la serie, eso pasó en su momento con la Ley de Herodes, en la actualidad son otros tiempos y la censura no debe de imponerse”, señaló el abogado Javier Tejado.

En sentido dijo que se quiere que la gente vea por sí misma si esta bien o mal, por lo que reitero que no se quiere que los abogados de la familia Fernández estén censurando contenidos bajo el argumento de que se trata de una marca registrada, pues de ser así, no se podría hablar de los partidos políticos e incluso ni el presidente, mismos que también son marcas registradas.

El abogado reiteró que jurídicamente no existe ninguna razón que impida el estreno de la obra, incluso aseguró que la cadena de televisión es muy cuidadosa del respeto al todo el derecho y en especial a los derechos de autor.

Televisa siempre tuvo buena relación con Vicente Fernández

Javier Tejado recordó que la empresa Televisa siempre fue muy cercano a Don Vicente, incluso en vida les autorizó utilizar sus canciones más famosas en películas y series.

Señaló que la polémica vino después de su muerte, luego de que sorprendiera la firma con una producción colombiana, para la realización de una serie sobre el famoso cantante. En ese sentido dijo que los mexicanos tenemos derecho a que se cuente una versión hecha por los propios mexicanos.

