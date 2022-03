Bangtan: Jungkook de BTS revela el apodo que tiene para su novia y es muy tierno

Jungkook de BTS reveló el apodo que eligió para su novia. El menor de los integrantes es conocido por su lado romántico. En redes sociales ha compartido covers y canciones de amor, además cree en las almas gemelas. El idol reveló el nombre cariñoso con el que llamará a su pareja.

Aunque en un par de ocasiones Jungkook ha revelado que no quiere casarse, también ha mostrado su lado más romántico. El cantante surcoreano es fan de películas como Titanic o Love 911, además siempre suele contar la historia de cómo se conocieron sus padres y terminaron juntos.

Jungkook también ha sido muy abierto sobre su crush con IU, una cantante K-Pop que calificó como su tipo ideal. También sorprendió al ARMY al revelar el apodo que eligió para su novia.

BTS: El apodo que Jungkook eligió para su novia

La vida amorosa de los integrantes de BTS es una de las grandes interrogantes que se hacen las fans. A lo largo de su carerra han sido blanco de rumores, pues los han relacionado con otras idols K-Pop, aunque también se cree que podrían salir con chicas no famosas.

Jungkook reveló que en el pasado tuvo una novia, pero casi nunca se veían y decidió terminar con ella. Siin embargo, la soltería no le ha impedido pensar en el apodo para su pareja futura. Al Golden Maknae le gustaría llamarla cariño, aunque él prefiere que lo llamen por su nombre real.

También ha dicho que cuando conozca a esa persona especial cree que sonarán campanas a su alrededor. Sin duda, Jungkook de BTS es un romántico de corazón, no por nada es fan de letras como "10, 000 hours" de Justin Bieber, "At my Worst" de Pink Sweat$ y "Tú" de Yame, la canción en español que compartió recientemente.

¿Por qué Jungkook terminó con su novia?

Aunque Jungkook reveló el apodo que tiene para su novia en el futuro, el idol confesó durante su época predebut que salió con una joven a la que no vio durante 200 días.



Jungkook explicó que cuando era estudiante era común que te gustara alguien y salir sin tener una relación formal, pero nunca pudo ver a la afortunada chica, por lo que decidió romper con ella.

