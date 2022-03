Carmen Salinas: esta cantante del Cine de Oro la "despreció" y dejó fuera de su casa| VIDEO

La noche del 9 de diciembre, Carmen Salinas falleció luego de estar un mes hospitalizada. La madrugada del pasado jueves 11 de noviembre la empresaria entró a terapia intensiva por una hemorragia cerebral y tuvo que ser intubada pues cayó en coma. Sus seres queridos tenían esperanza de que se recuperara, incluso hubo señales de mejoría, pero desafortunadamente no logró salir adelante.

Más allá de las polémicas por su forma de expresarse o su incursión en la política, Carmen Salinas ha sufrido mucho. Todo comenzó cuando se casó con el pianista Pedro Plascencia, con quien quiso formar una familia, pero tuvo problemas para embarazarse, tuvo varios abortos y uno de sus hijos, que nació a los siete meses murió en el parto; además, su otro hijo, Pedro Plascencia Salinas, murió en 1994.

Su graciosa historia con Lola Beltrán

En un video que circula en redes sociales se ve a Carmen contando una historia que vivió a lado de su amiguísima Lola Beltrán. La actriz contó que luego de un trabajo en Mcallen, Texas, fue a un centro comercial con su amigo Juan Pascual ‘El Chato’ Cejudo Mujica y su hijo Pedro; ahí, se encontraron a Lola, quien luego de saludarlos y externar su gusto por verlos los invitó a comer a una casa que ella tenía en esa ciudad.

Lola Beltrán. Foto: Especial.

Sin embargo, Carmen extendió la invitación a todo su equipo de trabajo, toda la orquesta y músicos: “Al llegar vimos luz y todo, timbré y timbré, como que Lola se asomó en la cortina, pero nunca nos recibió, nunca nos abrió la puerta”, dijo.

Luego de eso, Carmen tuvo que pagar la cena de todo su staff y, al tercer día, cuando ya estaba en el aeropuerto, se volvió a encontrar a Lola, quien le dijo, entre risas, que no le abrió porque llevó a más gente que no estaba invitada.

“Se reía porque no nos abrió la puerta. Así son las anécdotas bonitas e inolvidables, eso no lo recuerdo con coraje, lo recuerdo con risa… Hay muchas cosas que me unen con Lola Beltrán”, concluyó.

