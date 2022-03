En moto y desde el mar Mariana Echeverría se luce con el mejor look de playa para mamás

Mariana Echeverría es una de las integrantes más queridas de "Me Caigo de Risa", por lo que no es raro que cada día gane más seguidores en redes, con quienes comparte algunas fotos de su vida en familia, como sucedió este viernes al publicar en Instagram una imagen en la que se le ve arriba de una moto, acompañada del pequeño Lucca y con el mejor look de playa para mamás.

La conductora es una de las famosas que se ha dado a la tarea de reforzar el mensaje de amor propio y autoestima entre las mujeres y las mamás, esto luego de intentar recuperar la figura que tenía antes de su embarazo, pues recordemos recibió a su hijo Lucca en octubre de 2020.

Actualmente, Fanny Mariana Echeverría Osnaya, esposa del jugador del Club América Óscar Jiménez, es muy seguida en sus cuentas oficiales, donde comparte una gran cantidad de fotos y videos en las que sus fans pueden confirmar como cada día se siente más cómoda y feliz con su cuerpo.

Mariana se luce junto al pequeño Lucca con el mejor look de playa

Fue este viernes, para comenzar el fin de semana con la mejor actitud, que Mariana compartió con sus millones de fans un par de fotos en las que se dejó ver acompañada de su hijo y disfrutando de su faceta de madre, imágenes que acompañó con un mensaje para todas aquellas mujeres que también son mamás.

"Si sientes enloquecer ! Estas en lo cierto! Lo que funciona con un bebé puede que no funcione con otro (...) Equivocarse es de humanos / Ninguna maternidad está libre de contradicciones / El caos también tiene su encanto, prioriza y simplifica Y VIVE LA EXPERIENCIA PORQUE ES ÚNICA", fue parte de las palabras con las que Echeverría acompañó las imágenes.

Mariana se luce como mamá. Foto: IG @marianaecheve

En una de las fotografías que la actriz y conductora, de 38 años, compartió en Instagram, plataforma donde la siguen 2.7 millones de fans, se puede observar a Mariana arriba de una cuatrimoto, con Lucca en sus brazos y luciendo un coqueto traje de baño amarillo que combinó con un kimono de playa en colores vivos y presumió sus torneadas piernas.

De acuerdo con la publicación, las fotografías fueron tomadas en Acapulco, Guerrero, y aunque sólo tiene unas horas de haberlas publicado, Echeverría ya ha recibido decenas de comentarios y miles de "me gusta", pues en ellas se le puede ver luciendo su belleza y llenando de ternura las redes junto a su hijo.

