Belleza: Mariana Echeverría enamora en coqueto traje de baño y piernas de infarto

Mariana Echeverría ha causado gran impacto luego de su regreso a la última temporada de "Me Caigo de Risa", programa que la ha hecho ganar popularidad y en el que ha presumido sus mejores looks, pero no sólo en el show se luce con coquetos atuendos, pues recientemente se dejó ver desde la playa con un traje de baño de estampado floral con el que enamoró con su belleza y conquistó con sus piernas de infarto.

La actriz y conductora de 37 años, es una de las famosas que se ha dado a la tarea de reforzar el mensaje de amor propio y autoestima entre las mujeres, esto luego de intentar recuperar la figura que tenía antes de su embarazo, pues recordemos que junto a su esposo, el jugador del Club América Óscar Jiménez, tuvo a su hijo Lucca en octubre de 2020.

Actualmente, Fanny Mariana Echeverría Osnaya, nombre completo de la conductora, es muy seguida en sus redes sociales, donde comparte una gran cantidad de fotos y videos en las que comparte con sus fans que cada día se siente más cómoda y feliz con su cuerpo.

Mariana Echeverría presume cuerpazo desde la playa

La popular integrante de la "familia disfuncional" del programa de comedia que conduce Faisy, tomó unos días de descanso junto a su familia en playas de la Riviera Maya, y en su cuentas de Instagram y Facebook compartió una serie de fotos en las que se luce con coquetos atuendos.

Mariana confirma su belleza en coqueto look. Foto: IG @marianaecheve

Mariana publicó este lunes una fotografía en la que se dejó ver con la mejor actitud, presumiendo piernas de infarto y luciendo un coqueto traje de baño de estampado floral en colores rosa, azul y amarillo, mismo que combinó con un kimono de playa en los mismos tonos.

La actriz y conductora acompañó la imagen con la palabra "Momentos" y algunos emojis de corazón ardiendo, con lo que dejó ver que estaba pasando por un instante de mucha felicidad y amor, lo que confirmó con su divertida pose y el coqueto look que lució para sus millones de fans.

En los últimos meses, la también ganadora del reality "Las Estrellas bailan en Hoy", en el que hizo pareja con el conductor Lambda García, se ha convertido en una de las favoritas en redes, sumando cada día más fans, pues tan sólo en Instagram la siguen 2.6 millones de "followers".

