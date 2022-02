Mariazel VS Mariana Echeverría: ¿Quién tiene el look más ardiente esta noche en 'Me Caigo de Risa'?

No cabe duda que todas las integrantes de la Familia Disfuncional siempre se lucen con su arreglo personal, sin embargo esta noche particularmente lucen preciosas, ya que sus look se robaron los suspiros de la audiencia de 'Me Caigo de Risa'.

Y es que sus peinados, outfits y carisma hicieron que todas fueran el centro de atención, aunque sin duda, las dos conductoras que más destacaron fueron Mariazel y Mariana Echeverría.

Mariazel cautivó con unas tiernas trencitas francesas, las cuales en complemento con su discreto maquillaje, resaltaron su bello rostro.

Por su parte, Mariana Echeverría, enmarcó su carita con su clásico peinado de caireles sueltos, los cuales combinados con su maquillaje sencillo y pestañas espesas, hicieron que su bella mirada destacara.

Aunque si de causar suspiros hablamos, tanto Mariazel como Mariana Echeverría provocaron que los televidentes se quedaran sin aliento, ya que ambas lucieron sus atributos corporales con conjuntos que resaltaban sus curvas.

Mariana Echeverría portó un conjunto negro divino compuesto por una blusa escotada y un short super sensual. Pero Mariazel no se quedó atrás, pues con una blusa blanca y una minifalda plisada en color camel hizo que la temperatura en el set de 'Me Caigo de Risa' se elevara rápidamente.

Las dos sensuales mujeres optaron por un calzado cómodo, el cual les permitió ser parte de las divertidas dinámicas de 'Me Caigo de Risa', tales como 'Pincitas', 'Caricaturas Eléctricas' y otros juegos donde Faisy las hizo ver su suerte a ellas y a los demás integrantes de La Familia Disfuncional.

¿Tú quién crees que tiene el look más ardiente en 'Me Caigo de Risa'? ¿Mariazel o Mariana Echeverría?

SIGUE LEYENDO:

¿Destrona a Mariazel? Carmen Muñoz acapara los reflectores de Me Caigo de Risa

¿Excitación o dolor? Se desatan los MEMES por curiosa expresión de Mariazel en 'Me Caigo de Risa'