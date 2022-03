Andrea Meza, ex Miss Universo, demuestra cómo lucir un minishort esta temporada

Andrea Meza, la ex reina de belleza, sabe y con creces, adaptarse a las nuevas modas. Incluso si esto implica cubrir todo su cuerpo con cinta adhesiva. La ex Miss Universo mostró su lado más divertido, al imitar el look más reciente y controversial de Kim Kardashian con el que presumió su estilo y su silueta trabajada.

Andrea Meza compartió una serie de fotos del proceso de este look, el cual creó con kilómetros de cinta amarilla de vinil con la palabra 'Cuidado'. Con la ayuda de sus productores, estilistas y más, la ex Miss Universo logró cubrir toda su figura, resaltando su silueta con una faja como lo mostró en un video. "Yo quiero estar a la moda", dijo.

Tanto le gusto su nueva vestimenta que Andrea lo utilizó en el programa En Casa Con Telemundo, donde dejó sorprendido a más de uno con su altura de 1.80 metros con este catsuit que acompañó con unos tacones negros de vinilo, lentes de sol y un peinado hacia atrás bastante moderno. "Amo mi trabajo, jajaja. Siguiendo los pasos de Kim Kardashian. ¿Qué tal nos quedó el look? Fraseó en Instagram.

Andrea Meza posando. Fuente: Instagram Andrea Meza

Sin dudas, Andrea Meza sabe cómo robarse a los fanes, si hablamos en materia de modas. A pocos días de su extravagante look, volvió a dejar que hablar en Instagram con su look, en un evento donde se la ve con otro gran artista: Luis Fonsi, quien forma parte de su posteo en la web.

Con un short beige y una camisa amplia blanca, Andrea Meza dejó claro porque es una de las históricas reinas de bellezas y afirma que la corona siempre le va a pertenecer. El post en la red social de la camarita se llevó casi 38 mil likes.