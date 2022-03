Paola Rojas seduce en redes con entallado y elegante outfit: FOTOS

En los últimos años, Paola Rojas se ha convertido en una de las figuras femeninas más influyentes de toda la televisión mexicana pues además de ser la inspiración de miles de mujeres por su cosmovisión, también ha destacado por su desarrollado sentido de la moda y en la última publicación de Instagram dio una muestra de ello pues lució un entallado y elegante outfit que la hizo lucir más bella que de costumbre, por lo que la periodista se llevó decenas o quizás cientos de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la también conductora de “Netas Divinas” publicó una fotografía para invitar a sus seguidores de esta red social a que sintonizaran el noticiero “Al Aire”, del cual es titular desde hace ya varios años y en dicha imagen, la periodista presumió el elegante outfit que había elegido para la emisión de este martes 1 de marzo.

El elegante outfit que utilizó Paola Rojas fue una blusa negra sin mangas con ciertas transparencias que dejaron ver que debajo de ella utilizaba un crop top de color negro, mientras que en la parte de abajo utilizó una entallada falda de tonos claros que le llegaba debajo de la rodilla y dicha prenda tenía la peculiaridad de tener una ligera abertura en la zona frontal y para darle un toque de elegancia extra a su imagen utilizó un par de botas altas de color negro completamente cerradas.

Este elegante outfit le permitió a la periodista destacar su estilizada figura, la cual ha venido trabajando con mayor intensidad en los últimos meses pues se ha dejado ver en más de una ocasión realizando extenuantes rutinas de ejercicio desde el gimnasio.

La publicación de Paola Rojas no tardó mucho en convertirse en el tema de conversación entre sus casi dos millones de seguidores y como era de esperarse, los halagos para la periodista no se hicieron esperar: “Guapa como siempre”, “La conductora más guapa”, “Hermosísima mujer” y “Eres tan bella como inteligente” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de la conductora.

Paola Rojas revela el secreto de su belleza

Como se mencionó antes, Paola Rojas está considerada como un ícono de la moda y la belleza y todo parece indicar que la querida conductora quiere mantenerse esta percepción sobre su figura durante mucho tiempo más y para ello reveló que sí se da una ayudadita de forma recurrente para mantenerse así de radiante, sin embargo, no se trata de alguna cirugía pues señaló que todavía no lo considera necesario, sino que mencionó que de forma regular se inyecta en el rostro sus propias células, las cuales funcionan como un estimulante “natural” para el colágeno.

“A mí me parece una maravilla porque le da juventud (a su rostro), me siento muy bien porque no me siento rara, ni intervenida ni nada, sirve simplemente para estimular todo el colágeno y todo lo que la piel naturalmente genera para verse bien”, fueron las declaraciones de la periodista, quien no descartó que en un futuro pudiera someterse a una cirugía estética mayor.

