Paola Rojas revela el secreto de su belleza, esto es lo que se inyecta | FOTOS

Paola Rojas se ha convertido en una de las figuras femeninas más importantes de la televisión mexicana debido a diversos factores como su inteligencia, su cosmovisión, su desarrollado sentido de la moda y por supuesto a la belleza que derrocha en los diferentes espacios televisivos en los que se presenta, la cual ha podido conservar gracias a un sutil pero sofisticado tratamiento estético que recientemente reveló.

Fue durante una entrevista para el programa “Hoy” donde la querida conductora de “Netas Divinas” fue cuestionada sobre si se había sometido a una cirugía estética para lucir así de bella a sus 45 años, por lo que la ex esposa de Luis Roberto Alves “Zague” señaló que por ahora no ha sido necesario, pero reveló que el secreto de su bello rostro es que tiene congeladas sus propias células y de forma recurrente se las inyecta para rejuvenecer su imagen.

“A mí me parece una maravilla porque le da juventud (a su rostro), me siento muy bien porque no me siento rara, ni intervenida ni nada, sirve simplemente para estimular todo el colágeno y todo lo que la piel naturalmente genera para verse bien”, señaló la titular del noticiero “Al Aire”.

En otro momento de la entrevista, Paola Rojas señaló que considera sumamente importante cuidar su rostro pues diariamente lo expone a la luz de los foros de grabación y dicha situación afecta su cutis, además, señaló que no descarta que en algún futuro se realice una cirugía, pero por el momento no lo considera necesario.

“Todos los días me despierto súper temprano, estoy expuesta a la luz del foro, al maquillaje que necesitamos en tele entonces hay que cuidarse la piel (…) cirugía yo, en lo particular, en la cara no lo descarto, pero creo que yo ahorita no lo necesito, quizás más adelante, prefiero algún tratamiento o alguna cosita sutil”, finalizó la también locutora que es madre de dos niños.

Desmiente salida de Televisa

Desde hace unas semanas ha estado circulando el rumor de la posible salida de Televisa de Paola Rojas, sin embargo, todas estas versiones se originaron de una confusión de sus seguidores por una publicación de la periodista quien se despidió de su equipo de trabajo, pero no del de Televisa sino de su espacio radiofónico en Radio Fórmula pues se sabe que la parrilla de programación cambió y estrenará un nuevo espacio con un horario diferente por lo que aclaró que no sale de ninguna de las empresas en las que trabaja actualmente.

“Cambié de horario en el radio, pero se comenzó a tergiversar y de pronto ya mucha gente me escribe ‘¿Qué te vas de Televisa?’ y yo ¿Qué?, pero sí hubo mucha confusión, pero es un cambio de horario nada más”, finalizó la conductora de “Netas Divinas”.

