Malillany vs Maya Karunna: Así se disputaron la atención de este famoso galán en Instagram

En las últimas horas, Malillany Marín y Maya Karunna se volvieron el centro de la conversación en redes sociales debido a que ambas cayeron rendidas ante un sorpresivo cambio de look de unos de los galanes más cotizados de la farándula por lo que sacaron sus mejores halagos para atraer la atención del querido actor y solo una de ellas logró su cometido, por lo que a continuación te decimos todo acerca de esta disputa que protagonizaron en Instagram.

El galán en cuestión que se convirtió en el elemento de la discordia fue Ariel Miramontes, quien es conocido por su personaje de Albertano y a través de su perfil oficial de Instagram sorprendió a sus seguidores al aparecer con una nueva imagen pues dejó atrás la característica brillosa y sedosa melena de su personaje para lucir su cabeza completamente rapada.

El nuevo look de Albertano enloqueció a miles de sus seguidoras y como era de esperarse los halagos no se hicieron esperar, sin embargo, entre los cientos de comentarios destacaron los de Malillany Marín y Maya Karunna, quienes no pudieron evitar caer rendidas ante la nueva imagen del apuesto actor cómico.

“Ay weyyyyyy, pues sí a tirar rostro, ¡Qué guapo!” fue el comentario de Maya Karunna, quien fue la primera de las actrices en hacer acto de presencia en la publicación de "Albertano" y minutos más tarde, fue Malillany Marín quien comentó la foto y escribió el siguiente texto: “Pero qué sexy, mi vida, arrasando, el que es bello, es bello”.

¿Quién logró ganar la batalla?

Pese a que fue la cantante de Caló la que comentó primero la foto de “Albertano”, quien logró atraer la atención del actor de “Nosotros los guapos” fue Malillany Marín, quien recibió como respuesta algunos emojis de corazones acompañados de un “Te amo”, por lo que las reacciones entre sus seguidores no se hicieron esperar.

Albertano se decantó por Malillany Marín. Foto: Especial

Para empezar, muchos de sus seguidores tomaron esta acción como un auténtico coqueteo entre ambos y hubo quien se atrevió a afirmar que ya habían iniciado una relación, pero este dato no ha sido confirmado, además, resultó ser todo un escándalo pues en más de una ocasión Ariel Miramontes ha sido relacionado sentimentalmente con Maya Karunna pese a que ambos siempre han dicho que solo tienen una amistad muy cercana, por lo que se dio pie a que se generaran todo tipo de especulaciones en torno a este tema.

Hasta el momento, ninguno de los involucrados ha realizado alguna declaración en torno a este tema que ha causado un gran revuelo en las redes sociales, pero se espera que sea en los siguientes días cuando alguno salga a dar la cara para aclarar la situación y cómo es que son sus verdaderas relaciones.

