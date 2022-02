Maribel Guardia presume escultural figura desde el gimnasio y enamora en redes: FOTO

Maribel Guardia impactó en redes sociales con su última publicación pues la actriz y cantante nacida en Costa Rica presumió en todo su esplendor su espectacular figura desde el gimnasio, por lo que provocó miles de suspiros y se llevó los halagos de sus fieles admiradores.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde la actriz de 62 años publicó una fotografía en la que aparece realizando una extenuante rutina de ejercicio para brazos ayudada de una pequeña pesa, no obstante, la actriz de “El Tenorio Cómico” dejó ver que ni en esos momentos pierde el glomour ni su desarrollado sentido de la moda pues posó sonriente para presumir su estilizada figura.

Cabe mencionar que la actriz utilizó un conjunto deportivo en tonos azules y morados que le permitió presumir todas sus curvas pues en la parte de abajo utilizó un entallado short que dejó al descubierto sus torneadas piernes, mientras que en la parte de arriba lució un sujetador deportivo y un crop top de cierre con manga larga que le sirvió para presumir su abdomen de acero.

“¡Un poquito de ejercicio! Qué sueñen con angelitos panzones, LQM” fue el texto con el que Maribel Guardia se dirigió a sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron a la belleza de la actriz y le dejaron cerca de 35 mil likes, además, los halagos no se hicieron esperar para la ex esposa de Joan Sebastián.

“Guapísima y muy sexy”, “Divina como siempre”, “Eres toda una diosa, Maribel” y Qué muñeca tan guapa” son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación de Maribel Guardia, quien supera los 7.3 millones de seguidores en la plataforma de Instagram.

Maribel Guardia se lanza contra Chiquis Rivera

Janney Marín Rivera, quien es mejor conocida como “Chiquis” Rivera, lanzó su libro biográfico llamado “invencible” y el él cuenta a detalle diferentes aspectos de su vida privada como su tortuosa relación con su ex esposo Lorenzo Méndez y también revela nuevos detalles de la vida de “La Diva de la Banda”, sin embargo, este libro ha generado mucha polémica pues diversas celebridades se han mostrado en contra de esta publicación tal como lo hizo Maribel Guardia, quien considera que la hija de Jenni Rivera está muy joven para contar su historia.

“Yo nunca hubiera escrito un libro de mi vida, ni contando la vida de nadie, yo, pero cada quien su vida. Porque no me parece, porque pienso que, a la hora de contar tu historia, es tu versión, pero la otra persona tendrá su versión, digo yo soy así, pero entiendo que la gente quiera contar su vida, además todavía hay que esperarse para contar tu vida, no a los 30”, fueron las palabras de Maribel Guardia sobre el libro de Chiquis Rivera.

