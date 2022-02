Se enojó con las personas equivocadas: Banda MS habla del conflicto con Natanael Cano

Tras la controversia en la que se vieron involucrados integrantes de la Banda MS al difundirse un video en el que Natanael Cano se retira molesto del escenario durante un evento celebrado en Los Ángeles, California, los vocalistas se pronunciaron al respecto.

En el video, difundido el Día Nacional de la Banda, se observa a Cano caminando para salir del escenario; sin embargo, previo a ello, lanza el micrófono y hace una seña con su dedo medio hacia el promocional de la Banda MS, lo que hizo reaccionar de inmediato a los seguidores de la agrupación.

Debido a ello, los líderes de Banda MS rompieron el silencio y dieron a conocer su opinión por las presuntas agresiones que Natanael realizó en su contra.

“No tenemos absolutamente nada qué opinar, tuvo una mala reacción, creo que se enojó con las personas equivocadas, no podría hablar de él porque no lo conozco para empezar, no tengo la autoridad de hablar de él porque no lo conozco, simplemente a lo mejor tuvo un mal momento y se desquitó con quien menos debía hacerlo”, dijo el cantante Oswaldo Sílvas durante la entrevista concedida al programa ‘Despierta América’.

Por otro lado, Alan Ramírez también defendió al intérprete explicando que su concentración en el escenario lo hizo perder la noción del tiempo y no notó que su espectáculo había terminado.

“Lo que pasa es que él estaba tan entregado haciendo su show, que no se dio cuenta cuando el tiempo se terminó, cuando el equipo… se volteó al escenario y sus músicos ya no estaban, nos dijeron ‘¡hey!, ustedes tienen que estar ya, de ya’, [nosotros dijimos] ‘pero el morro está cantando’, [y nos respondieron] ‘no, ustedes tienen que estar ya’, y nos pusieron a nosotros, él no se dio cuenta, estaba muy concentrado en lo suyo, y creo que fue desagradable lo que sintió porque sí remató como dice mi compañero, con los menos indicados”, detalló.

De igual forma, los miembros de la banda de música regional mexicana subrayaron que Cano ya había aclarado la situación en redes sociales.

“Creo que ya subió un video ahí disculpándose”, destacaron sobre la reacción del joven ante la polémica.

Cabe recordar que Cano, a través de sus historias de Instagram, aseguró que su molestia se debió a que a su banda la sacaron del escenario antes de lo debido y que no entendió la situación, por lo que su primera reacción fue la de hacer señas obscenas a la banda.

“Malentendidos siempre hay, pero que abucheen a Natatyson, eso sí que no. Y una disculpa para la Banda MS, fue en el momento, fue instantáneo. Yo me sentí un poco triste, por X o Y razón que sacaron a mi grupo que yo no me di cuenta, yo tenía tiempo todavía, pero no me abuchearon, a Natatyson nunca lo abuchean”, dijo el intérprete de Corridos tumbados.

Sin embargo, los artistas se volverán a encontrar en los siguientes meses, ya que Cano será parte del Festival de Coachella 2022, así como la Banda MS.

