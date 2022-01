Natanael Cano disfruta de este deporte de clase alta y nadie lo sabía hasta ahora

Natanael Cano es uno de los jóvenes exponentes de la música regional mexicana y del rap que están dejando mucho de que hablar entre sus fans y en el mundo de la música. En esta ocasión no vamos a tocar un tema profesional, sino una gran sorpresa que le dejó el interprete de “diamante” a sus seguidores en redes sociales, ya que se mostró practicando un deporte de clase alta.

La foto causó controversia en su perfil oficial de Instagram, ya que la gente no sabía que practicaba este deporte, pero eso no fue todo, ya que lo hizo a su estilo, es decir, con una vestimenta que, más allá de ser cara, no tenía nada que ver con los lineamientos establecidos por en los distintos clubs de golf.

La publicación cuenta con dos fotos, una donde se puede ver a Cano posando con un bastón de golf en el atardecer y en la segunda aparece junto a un a un amigo, quien sale con una vestimenta parecida a la de Natanael. Ambos con un bastón en la mano, eso sí, su acompañante no cuenta con los accesorios de oro que tiene el exponente del regional mexicano.

La reacción en redes sociales

La publicación que fue titulada “Sunrise Boyz” no pasó desapercibida entre sus fans, tanto que en las primeras 24 horas de la publicación juntó más de 250 mil likes y un sinfín de comentarios, donde además de comentarle que es el mejor del mundo, algunos se mostraron sorprendidos por verlo disfrutando de un deporte de clase alta, eso sí expresaron que seguramente era el mejor.

“No ma.. compadre, juegas golf”, expresó Óscar de la Hoya. “Ahh perroooo”, “Para cuando un nuevo álbum NataKong??”, “El más duro!! Hasta en el golf”, son algunos de los comentarios positivos que recibió. Pero no todo es bueno, ya que algunos otros fans expresaron que gracias a él le echan ganas a la escuela.

Por ahora solo queda esperar que Cano siga demostrando su talento al estrenar nuevas canciones, mismas que piden la gran mayoría de sus fans en sus redes sociales. Se tiene que recordar que su último álbum que presentó fue “A mis 20”, donde sacó temas como “Porte Exuberante”, “Diamantes” y “Todo se dio”, por mencionar algunas.

