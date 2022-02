Raúl "Negro" Araiza: Revelan los verdaderos motivos de su ruptura con Margarita Vega

Hace unos días, por medio de su columna para El Heraldo de México, el periodista de espectáculos, Alex Kaffie reveló que el famoso conductor de televisión, Raúl "Negro" Araiza puso fin a su relación sentimental con la guapa actriz colombiana, Margarita Vega.

En su colaboración para esta casa editorial, el experto en temas de la farándula contó que el conductor de Hoy decidió terminar su relación después de ocho meses de noviazgo. Hasta el momento ella no se ha pronunciado al respecto.

Revelan motivos de ruptura del Negro Araiza y Margarita Vega

Este martes 8 de febrero, la revista de espectáculos, TVNotas compartió una entrevista con Raúl "Negro" Araiza, considerado uno de los conductores de televisión más importantes dentro de los pasillos de Televisa.

Sin guardarse nada, el presentador del programa Hoy y de Miembros Al Aire reveló los verdaderos motivos que lo obligaron a poner punto final a su historia con Margarita Vega, actriz y conductora de Cuéntamelo Ya!

De acuerdo con la publicación, Raúl "Negro" Araiza habría confesado que los principales motivos de su ruptura sentimental con la actriz colombiana fueron los 21 años de diferencia que existía entre ellos ya que tenían distintos planes de vida.

El también actor en La Desalmada contó que Margarita Vega tiene entre sus planes de vida casarse y estrenarse como mamá; algo que él no comparte pues ya no puede tener hijos debido a que se operó y actualmente no quiere volver a llegar al matrimonio.

Severamente conmovido, el conductor de Hoy contó que no fue fácil tomar la decisión después de ocho meses se intensa relación, pero era lo mejor pues sus planes de vida van por distintos caminos y él no quería ser factor para que ella no cumpliera sus objetivos personales.

Tras su divorcio con María Fernanda Rodríguez, Raúl "Negro" Araiza se ha relacionado sentimentalmente con la psicóloga María Amelia Aguilar y con la actriz Margarita Vega, pero desgraciadamente sus noviazgos duraron solo unos meses.

SIGUE LEYENDO

Raúl "Negro" Araiza: Ellas son todas las guapas EXnovias del conductor de Hoy | FOTOS

Andrea Legarreta sube la temperatura con ajustado jumpsuit y se consolida como la más bella de Hoy