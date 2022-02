¿Mariana Echeverría embarazada? Esto dijo la mamá de La Familia Disfuncional en 'Me Caigo de Risa'

Una de las integrantes de 'Me Caigo de Risa' podría estar embarazada, así lo hizo suponer en medio del programa de esta noche.

Justo cuando las cosas comenzaban a calentarse en el clásico juego "Caricaturas Eléctricas", Mariana Echeverría hizo una impactante confesión, pues mientras competía con Mariazel y con Michelle Rodríguez para ser la ganadora de la dinámica con la que arrancó la noche, la hermosa mamá de La Familia Disfuncional causó controversia con su referencia a la maternidad.

Tras enlistar objetos presentes en la cocina, Mariana Echeverría perdió luego de que repitió la palabra 'alacena', sin embargo, con el objetivo de seguir compitiendo, argumentó que existían alacenas especiales para embarazadas y al ver que sus excusas no funcionaban, dijo que los toques eléctricos no le hacían bien a los bebés, por lo cual, la incertidumbre creció ante la audiencia.

Fue así que ante las dudas, Faisy se aventuró a preguntarle a Mariana Echeverría si estaba embarazada, recordando que previamente había dicho que su pancita era por la comida y no porque un pequeño ser habitara en su cuerpo.

Frente a la presión de las cámaras, Mariana Echeverría no resistió más y confesó que en realidad no estaba embarazada y con todo el dolor de su alma, tuvo que enfrentarse a la corriente eléctrica que castiga a los perdedores del juego 'Caricaturas' en Me Caigo de Risa.

En la dinámica también resultaron perdedoras Michelle Rodríguez, quien esta noche llevaba unas lindas coletas y Mariazel, que fue objeto de memes por su random expresión en el juego.

Además, también participó Carmen Muñoz, invitada especial en el show de esta noche y que se llevó las miradas con una sexy playera negra con estampado de dragón.

