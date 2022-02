"El Callejón de las Almas Perdidas" de Guillermo del Toro fue nominada al Oscar como Mejor Película

Guillermo del Toro recibe nominación por al Oscar a Mejor Película. El proyecto que lo pone una vez más como uno de los mejores directores del mundo es “El Callejón de las almas perdidas”. El largometraje comandado por el director mexicano no solo contenderá por la mejor película, sino que también tiene otras tres nominaciones en la edición 94 de los premios de la Academia.

“El callejón de las almas perdidas” recibió su nominación para las categorías de: Mejor Película, Diseño de vestuario, Cinematografía y Diseño de producción. La ceremonia de los Oscar en este 2022 se realizará el 27 de marzo, por lo que todos los que estén interesados en ver cuántos premios recibirá Guillermo ya saben qué día tienen la fecha.

Los contendientes en las categorías de Del Toro

Para la nominación de Mejor Película, el proyecto del mexicano se medirá a “Belfast” dirigida por Kenneth Branagh, “CODA”, película dirigida por Sian Heder y donde aparece Eugenio Derbez. “Don’t look up” de Adam McKay. “Dune” de Denis Villeneuve. “King Richard” dirigida por Reinaldo Marcus Green. “Licorice Pizza” de Paul Thomas Anderson y Dylan Brown, “The Power of the Dog” de Jane Campion y “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg.

En Cinematografía se medirá con: “Dune” de Denis Villeneuve, “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg, “The Power of the Dog” de Jane Campion y “The Tragedy of McBeth” de Joel Coen.

Para Diseño de Producción se enfrentará a: “Dune” de Denis Villeneuve, “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg, “The Power of the Dog” de Jane Campion y “The Tragedy of McBeth” de Joel Coen.

Por último, pero no menos importante, en diseño de Vestuario competirá contra: “Cruella” de Craig Gillespie, “Cyrano” de Joe Wright, “Dune” de Denis Villeneuve y “West Side Story” dirigida por Steven Spielberg.

La ciudad de Los Ángeles será el escenario donde Del Toro y el resto de los nominados para la edición 94 de los Oscar el próximo 27 de marzo. Por lo que solo queda esperar para ver si el director mexicano vuelve a levantar la estatuilla como lo hizo en el 2018 con “La forma del agua”.

