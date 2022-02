Donovan Carrillo: un orgullo mexicano que se impuso a las dificultades económicas

Donovan Carrillo ha destacado en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 con una puntuación de 79.69 y así logró clasificar al programa libre gracias a su destacado debut.

La tenacidad del joven de 22 años lo ha llevado muy lejos, pero en el camino se ha enfrentado a algunos obstáculos en su entrenamiento, como cuando a los 13 años tuvo que mudarse a León debido a que la pista de su natal Guadalajara cerró, pero su entrenador se fue con él.

No ha sido fácil el camino para un joven con aspiraciones de ser un medallista olímpico en patinaje artístico, sobre todo en un país en el que no existe la cultura de este deporte, además de que no existen pistas con dimensiones olímpicas para entrenar, sin embargo Donovan ha logrado llegar lejos.

A través de la página https://donovancarrillo.com/apoyame/ la gente podía ayudar al tapatío con donaciones que van desde los 50 dólares (1,029 pesos mexicanos) hasta los 500 o bien, también existe la opción de dar una cantidad personalizada por única vez o mensualmente.

ACTUALIZACIÓN 9 de febrero: el sitio para apoyar a Donovan Carrillo ya no está disponible en línea.

En la página, el atleta dedicó un breve mensaje: "Actualmente me encuentro en un punto de mi carrera deportiva en el que es de vital importancia el apoyo económico de terceros para seguirme preparando y pueda seguir representando a México en eventos de talla Internacional y Mundial."

Asimismo, Carrillo invita a la gente a formar parte de la historia del patinaje en México. De igual forma, en la página se encuentra toda la información sobre sus patrocinadores corporativos, patrocinadores particulares y a quienes prefirieron el anonimato.

La final se transmitirá a través de del canal de YouTube de Claro Sports y por las señales de Marca Claro el próximo miércoles 9 de febrero a las 19:15 horas, tiempo de la Ciudad de México.

El mexicano musicalizará su rutina con una mezcla que incluye los temas Perhaps, perhaps, perhaps interpretada por Carlos Rivera y Daniel Boaventura; María de Ricky Martin y Sway de Dean Martin.

