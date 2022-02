Donovan Carrillo ejecutará mezcla de Carlos Rivera y Ricky Martin en la gran FINAL de patinaje artístico

El joven tapatío Donovan Carrillo ha conquistado a muchas personas tras su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 en donde logró pasar a la final de patinaje artístico, lo cual ha emocionado a muchos mexicanos al ser un orgullo nacional al lograr una calificación de 79.69 puntos, con los cuales logró clasificar al programa libre.

Es así, que en la esperada participación en la final del joven de 22 años utilizará una canción de Carlos Rivera en colaboración con Daniel Boaventura, se trata trata del clásico Perhaps, perhaps, perhaps originalmente titulada Quizás la cual fue escrita por Osvaldo Farrés en 1947.

El tema es interpretado en inglés y en español por ambos cantantes, se trata de una melodía alegre y con bastante ritmo, digna de una competencia olímpica.

Hay que recordar que las rutinas suelen tener una duración larga, por lo que complementará su participación, desde la parte musical, con una mezcla que incluirá la canción María de Ricky Martín y el tema Sway de Dean Martin, el cual también tiene un ritmo latino tras haber sido compuesta por los mexicanos Luis Demetrio y Pablo Beltrán con el título ¿Quién será?

No es la primera vez que Donovan participará con estas canciones, pues fue en octubre de 2021 en la final del torneo de Finlandia Trophy cuando utilizó esta combinación por primera vez.

De esta forma el oriundo de Guadalajara busca llevar sus raíces a la competencia, así lo hizo con su vestimenta en honor a Juan Gabriel y al icónico atuendo que uso en su concierto en el Palacio de Bellas Artes en 1990. En 2016 se viralizó un video de Donovan realizando su rutina al ritmo de Juan Gabriel en el Grand Prix de Yokohama.

Fue con los temas Black Magic Woman y Shake it que musicalizaron la competencia que lo llevó a la final y se posicionó entre los mejores 24 clasificados de la competencia.

¿Dónde ver la final de patinaje artístico?

Será el miércoles 9 de febrero a las 19:15 horas, tiempo de la Ciudad de México cuando Donovan Carrillo participe en la final de esta competencia. La transmisión será a través del canal de Youtube de Claro Sports y por las señales de Marca Claro.

El joven patinador ha destacado no sólo por su talento en la pista de hielo, sino también por sus esfuerzos de poner en alto la cultura mexicana que ha plasmado en sus rutinas, a través de sus canciones y su vestuario alusivo a los charros.

SIGUE LEYENDO:

Donovan Carrillo: ¿A qué hora y dónde ver la FINAL de patinaje artístico en Beijing 2022?

Donovan Carrillo hace historia: clasifica a la gran final del patinaje artístico en Beijing 2022 I VIDEO

Donovan Carrillo recibirá incentivo económico en Jalisco