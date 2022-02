Brian Cox confirma que se enamoró de Brad Pitt durante “Troya”

"Troya" logró congregar a grandes actores de ese momento como: Eric Bana (Héctor), Orlando Bloom (Paris), Sean Bean (Odiseo), Brad Pitt (Aquiles), Peter O’Toole (Priamo) y Brian Cox (Agamenón); para dar vida a una de las obras más importantes de la literatura “La Ilíada”. Lo que nadie esperaba era que uno de los actores terminara flechado por otro de ellos. Se trata de Aquiles y Agamenón.

El proyecto comandado por Wolfgang Petersen cuenta el poema épico griego que considerado una de las obras más importantes de la historia, pero no solo eso, ya que también cuenta con escenas de “La Odisea” y “La Eneida”. Pues gracias a esta historia de amor y lucha de la antigua Grecia, Cox terminaría enamorado por los encantos de Brad Pitt, esto a pesar de ser identificado como heterosexual.

Durante una entrevista para Vanity Fair, el escoses decidió confirmar que en algún momento de la grabación de la película ya cuando lo vio con el traje de Aquiles se quedó boquiabierto porque era realmente hermoso. Después de eso reconoció que es heterosexual.

Brad Pitt lo puso nervioso

“Recuerdo que en un momento me sentí ansioso por Brad. Nunca se había puesto un traje así… Brad entró al plató y me quedé boquiabierto porque era increíblemente hermoso. Soy heterosexual, pero pensé: ‘¡Guau, Dios mío! Este tipo es deslumbrante’. ¿Qué posibilidades tiene uno en la pantalla contra este hombre tan, tan hermoso?”, expresó Cox.

Después de esta declaración, Brian explicó como fue que obtuvo el papel. De entrada, dejó claro que no es una persona que persiga papeles, pero si tenía claro que este era el ideal para él, por lo que se ofreció para adicionarle a Petersen.

“Nunca he perseguido nada. Siempre he permitido que las cosas sucedan. Sabía que el papel estaba disponible y sabía que era perfecto para el papel. Me ofrecí para volar a Londres para conocer a Wolfgang Petersen. Fue una gran audición”, expresó el escoses.

