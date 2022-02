Bella actriz del Cine de Oro dejó su carrera universitaria para trabajar con Pedro Infante

En la época de Oro del Cine Mexicano una de las máximas estrellas fue Pedro Infante, por lo que varios actores y actrices querían trabajar con él, como fue el caso de esta diva quien dejó su carrera en Relaciones Internacionales para compartir créditos con el 'ídolo de México'.

En 1953, el intérprete de 'Amorcito corazón' filmó una de las películas más reconocidas de su carrera 'Dos tipos de cuidado' en la que trabajó por única vez con Jorge Negrete, otro de los íconos de la cinematografía nacional. Además, en dicha cinta también estuvieron Yolanda Varela y Carmelita González, quien estudió una carrera universitaria que no tenía que ver con las artes.

Papá de Carmelita González NO la quería ver en el Cine de Oro

Carmen González Hernández nació en la Ciudad de México, el 11 de julio de 1928, y fue hija de Enrique González del Campo y Soledad Hernández, quienes tuvieron otros siete hijos. El padre de la actriz no la quería ver en la pantalla grande, así que primero tuvo que estudiar una carrera universitaria.

Carmelita fue a Estados Unidos y cursó la carrera de Relaciones Internacionales en donde aprendió inglés y francés. Sin embargo, su verdadero sueño era ser actriz de cine, así que cuando consiguió su título universitario buscó una oportunidad en el séptimo arte y gracias a su belleza y talento consiguió su primer papel en 'Camino de Sacramento' de 1945 estelarizado por Jorge Negrete.

Después de participar en otros filmes en donde ganaba apenas 21 pesos, la actriz consiguió uno de sus trabajos más importantes en 'Los hijos de María Morales' de 1952 en donde compartió escena con Pedro Infante, pero el llamado 'Rey de las rancheras' no quería trabajar con ella.

De acuerdo a la propia diva del Cine, el director Fernando Fuentes le dijo que el cantante de éxitos como 'Cien años' quería que su novia Irma Dorantes fuera su coprotagonista, por lo que ella quedaría descartada del proyecto. Carmelita no pudo contenerse y en ese momento comenzó a llorar, pues uno de sus más grandes sueños era estar junto al 'Ídolo de Guamúchil' en un largometraje.

En su anécdota la actriz contó que sus sollozos fueron escuchados por Pedro Infante, quien inmediatamente le pidió al director que hiciera otro personaje para González. “'¿Cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? No, no, no. Fernando, escríbame el otro personaje y que lo hagan estelar para que esta muchacha participe'”, citó al cantante la diva del cine.

Carmelita González murió en el olvido

Carmelita González volvió a compartir créditos con el galán del Cine de Oro en 'Dos tipos de cuidado' en donde también estuvo junto a Jorge Negrete. Además filmó más de 100 películas como fue 'El cuarto mandamiento', 'Subida al cielo', 'Locuras de Tin Tan', 'Huracán Ramírez', así como 'Motel', por la cual recibió el premio Ariel.

En la televisión hizo las telenovelas 'Secreto de confesión'. 'Clarisa', 'Cuando llega el amor', 'Volver a empezar', 'Sentimientos ajenos', 'Alegrijes y rebujos' y 'Amar otra vez', entre muchas más. Mientras que en el teatro se consagró con los personajes femeninos de la obra 'Don Juan Tenorio'.

La actriz murió el 30 de abril de 2010, a los 81 años de edad debido a una neumonía, en el hospital Santa Elena de la ciudad de México. Lamentablemente, Carmelita González fue velada sin la presencia de sus compañeros de escena, pues acuerdo a los medios de comunicación, sólo se encontraba sus familiares, entre ellos Paloma del Rocío, hija de la diva y el actor Eduardo Fajardo, y su nieta Palomita.

SIGUE LEYENDO:

Pedro Infante: Tras ser acusado de pederasta, Irma Dorantes explota y lo defiende; ¿qué dijo? | VIDEO

Pedro Infante ayudó a que su hermano tuviera un protagónico en el Cine de Oro; así sucedió