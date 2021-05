Pedro Infante NO quería trabajar con ésta actriz y así la hizo llorar

Pedro Infante hizo más de 60 películas durante la época de Oro del Cine Mexicano y pudo compartir créditos con María Félix, Silvia Pinal, Marga López, Sara Montiel y Blanca Estela Pavón, pero hubo una actriz con la que no quiso protagonizar "Los hijos de María Morales", cinta de 1952.

El ídolo de México trabajó en este largometraje junto a Antonio Badú, quien hizo la dupla perfecta con el cantante para protagonizar esta historia que se centraba en dos hermanos parranderos, jugadores y mujeriegos, los cuales se la pasaban de feria en feria para timar gente y enamorar mujeres; hasta que un día el amor les tiende una trampa.

A pesar de que el intérprete de Amorcito Corazón era conocido por ser una persona amable y humilde, que no tenía problemas con sus compañeros en el foro, en esa ocasión tuvo una petición para el director Fernando de Fuentes; Infante pidió que su pareja Irma Dorantes, estelarizara la cinta, dejando a un lado a quien sería la actriz protagónica: Carmelita Gonzales.

En una entrevista para Diana Golden, Carmelita Gonzales confesó que ella era gran admiradora del trabajo de Pedro Infante, con quien quería trabajar desde que debutó en 1945. Sin embargo, para la primera película que haría con el actor, el director le informó que el protagonista de Pepe El Toro, había solicitado el cambio.

“No podía hablar, me solté llorando y le dije ‘señor, mi ilusión máxima era trabajar al lado del señor Infante, usted no tiene ningún compromiso conmigo’”, recordó la actriz.

De acuerdo al relato de Chayito -como también era conocida- mientras que ella no paraba de llorar y trababa de explicar al director su ilusión, Pedro Infante estaba escuchando la conversación, pues a lado de la oficina del cineasta se encontraba la del actor.

Al escuchar el llanto de la joven actriz, el cantante entró a la oficina y pidió a Fernando de Fuentes que hiciera otro personaje para González y amenazó con dejar el proyecto si no existían dos personajes principales para mujeres.

“‘¿Cómo es posible que yo haga llorar a una criatura? No, no, no. Fernando, escríbame el otro personaje y que lo hagan estelar para que esta muchacha participe’”, dijo Carmelita citando las palabras del actor.