¿Belinda no paga? Maquillista acusa a la novia de Nodal de deberle una peluca de lujo desde 2020

Belinda se ha caracterizado por utilizar atuendos muy elaborados, desde la ropa hasta detalles como su cabello, el cual no siempre es el de ella pues en ocasiones, para lograr combinaciones más originales, la cantante suele usar pelucas de alta calidad para darle un toque diferente a su outfit.

Es así como se distingue a la intérprete de "Amor A Primera Vista" de otras artistas, pues siempre parece estar bien cuidado cada detalle de lo que usa. Sin embargo, estos accesorios tienen precios elevados por la calidad que manejan y es que recientemente, una persona que trabajó para ella señaló al equipo de la cantante por no pagarle.

Así lo externó Carls, creadora de Wigs by Mamma, pues desde 2020 no se le ha pagado una peluca que solicitó el equipo de la cantante para una campaña publicitaria.

De acuerdo con la emprendedora, el equipo que trabaja con Belinda solicitó una peluca que normalmente cuesta 1,200 dólares, es decir 24 mil 737 pesos, pero después de negociar, Carls accedió a dejarla en mil dólares (20 mil 614 pesos).

Debido a la premura de la campaña, "Mamma Jee Wig Maker" explicó que tuvo la lista la cabellera en tres días, pero al momento de la entrega el equipo dijo que les gustó, pero la querían más verde, aún así se usó para la campaña.

Pasó el tiempo y se le había dicho a Carls que en dos semanas se le pagaría y Paula, una integrante del equipo con quien entabló la comunicación para el negocio, le explicó que la querían verde, pero quedó "bastante azul" por lo que el estilista de Belinda le tuvo que hacer algunas modificaciones.

Fue así que Paula solicitó que se le cobrara como renta es decir, dejarla en 500 dólares (10 mil 300 pesos) y regresarla a lo que Carls accedió sin problema, pero aún no recibía ni el depósito ni la peluca, entonces la integrante del equipo de Belinda argumentó que eso era ya cuestión del área de finanzas, por lo que ya no le correspondía.

En el hilo mostró capturas de pantalla de mensajes que le envió a Belinda, sin embargo ella misma sospecha que la novia de Christian Nodal probablemente no está enterada de la situación y le ofreció cambiarla por la peluca que ella quisiera si personalmente le dice que no le gustó su trabajo. Pero hasta el momento, Carls no ha recibido respuesta alguna por parte de la cantante ni de su equipo.

Por su parte, usuarios mostraron una captura de pantalla en la que Paula asegura que Belinda no está involucrada y que además, se le solicitó a Carls enviar la factura para poder realizar el depósito, lo cual no hizo.

