Premios Oscar: ¿Quiénes son los posibles nominados?

Este martes 8 de febrero, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas revelará los nombres de los nominados a la edición 94 de los premios Oscar, en 23 categorías, lo cual incluye películas, actores y actrices.

Cabe señalar que el anuncio de los nominados estará a cargo de Leslie Jordan y Tracee Ellis Ross. La transmisión se podrá seguir a las 8:18 horas (7:18 horas del centro de México) y la información al respecto se puede seguir en la redes sociales de la Academia y la transmisión en vivo. Mientras que la premiación está programada para el 27 de marzo de 2022.

Las primeras categorías que se dan a conocer son las siguientes: Mejor actor de reparto; Mejor actriz de reparto; Mejor cortometraje animado; Mejor diseño de vestuario; Mejor cortometraje; Mejor banda sonora; Mejor edición de sonido; Mejor guion adaptado; Mejor guion original.

En una segunda ronda se mencionan las siguientes categorías: Mejor actor; Mejor actriz; Mejor película animada; Mejor película; Mejor fotografía; Mejor largometraje documental; Mejor documental corto; Mejor montaje; Mejor película internacional; Mejor maquillaje y peluquería; Mejor canción original; Mejor diseño de producción y Mejores efectos visuales.

¿Quiénes son los posibles nominados?

Guion original: Belfast, Being the Ricardos, Don’t look up, Licorice Pizza, aunque el quinto puesto lo podría disputarse entre The French Dispatch y King Richard.

Director: Jane Campion, Kenneth Branagh, Steven Spielberg, Denis Villeneuve, el quinto sitio los podrían disputar entre Paul Thomas Anderson, Aaron Sorkin y Maggie Gyllenhaal.

Actriz protagonista: Nicole Kidman, Jessica Chastain, Olivia Colman, y Lady Gaga.

Actor principal: Will Smith, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington y Javier Bardem.

Actriz de reparto: Ariana DeBose, Caitríona Balfe, Kirsten Dunst, Ruth Negga, en tanto el quinto puesto lo podrían disputar Aunjanue Ellis, Cate Blanchett, Rita Moreno, Judi Dench y Marlee Matlin.

Actor de reparto: Kodi Smit-McPhee, Ciarán Hinds, Jamie Dornan, Troy Kotsur, Jared Leto, Al Pacino, David Álvarez, Bradley Cooper, J.K. Simmons y Ben Affleck.

Cinta animada: Encanto, Luca y Raya and The Last Dragon, entre los que se disputarán el resto de las nominaciones están The Mitchells, My Sunny Maad, Vivo y Sing 2.

Película en lengua no inglesa: los filmes semifinalistas fueron Drive my Car (Japón), Hand of God (Italia) y A Hero (Irán). Las películas que estarían en la pelea también son Flee (Dinamarca), Compartment No. 6 (Finlandia) y The Worst Person in the World (Noruega).

Película del año: Belfast, The Power of the Dog, Being the Ricardos, CODA y West Side Story. También podrían ser consideradas, porque es una categoría en la que estarán entre 5 y 10 filmes, Dune, Don’t look up, King Richard, Licorice Pizza y Tick Tick…BOOM!

