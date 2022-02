Jennifer López: 5 FOTOS que demuestran el gran cambio de su hija Emme Muñiz

Su aparición en el Super Bowl 2020 le abrió la puerta de la fama, pues los ojos del todo el mundo se volcaron sobre ella, si bien Emme Muñiz había pasado desapercibida para los reflectores de la presa, esa participación junto a su famosa mamá cambió todo.

Emme, es hija de los cantantes boricuas Marc Anthony y Jennifer López y a sus apenas 13 años ya promete ser una celebridad y es que no pasa desapercibida, pues es una niña que llama la atención donde quiera que vaya.

No sólo por el gran parecido físico que tiene con su madre, sino también porque tiene un estilo muy desenfadado, muestra de su personalidad, por lo que no se ha limitado en experimentar con cualquier cantidad de cosas.

Desde pequeña tenía un gran parecido con su madre. Foto: Instagram

Desde el pelo azul hasta pantalones cargo, su estilo ha ido cambiando y dejó de parecer una tierna muñequita, pues recordemos que usaba faldas, cabello recogido en coletas y hasta chalecos combinados con su look.

Luego se el vio con un look muy al estilo de los años 90 con camisetas y camisas over size al estilo grunge, fue en esa misma época cuando decidió teñir su cabello de color azul.

Emme Muñiz fue víctima de severas críticas

Ha recibido ataques por no ser tan bella como su madre. Foto: Instagram

Su radical cambio de look hizo que recibiera muchas críticas, pues cuestionaron que no se parecía a su madre y no había heredado de ella el gusto por la moda, ya que hay que recordar que JLo ha destacado no sólo por su talento musical, sino por su sofisticado gusto para vestir.

Sin embargo Emme está en la adolescencia y se encuentra descubriendo su identidad, por lo que en otra ocasión se le vio con un look similar al de su madre mientras daban un paseo por Nueva York.

La adolescente está en búsqueda de su identidad. Foto: Instagram

Cuenta con todo el apoyo de su familia. Foto: Instagram