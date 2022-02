German Ortega dice que “le salió el barrio” y admite que fracasó al robar una chamarra de una tienda

German Ortega, el comediante de los Mascabrothers, admitió que le salió el barrio cuando intentó robarse una chamarra de piel de una tienda en Estados Unidos, mientras iba acompañado por el productor de teatro, Alejandro Gou, aunque no especificó cuándo sucedió su atrevida anécdota.

La historia fue contada por el comediante en entrevista con Jordi Rosado en el programa De noche, donde Igor de los Mascabrothers reveló que luego de haber comprado varias cosas en un mall, vió una chamarra de piel de aniversario de Mickey Mouse tipo Vaselina, por lo que lo primero que pensó fue: “Me la voy a chin***”.

“La perejila” estaba decidido a llevarse la prenda en un arranque de adrenalina pura donde le salió del alma, “me salió el barrio, me salieron Los Palomares -en referencia a la colonia donde creció en Puebla-”. Sin embargo temió que los sensores de seguridad de la tienda sonaran al momento de sacar la chamarra.

Sin embargo, German recordó que ante los nervios, salió de la tienda y solo llevaba la chamarra, pero no sonó el sensor; no obstante se dio cuenta que había olvidado sus demás compras dentro, por lo que regresó por ellas y de nuevo comprobó que el sensor de la prenda no sonaba.

El remordimiento venció a Germán Ortega

Tras salir de la tienda y llevar consigo la chamarra, de pronto a German le entró el remordimiento de conciencia y confesó que le dio miedo que en algún momento el sensor de la salida del "mall" fuera a sonar justo cuando saliera del lugar.

Por tal motivo, German Ortega regresó a la tienda de ropa para regresar la chamarra de piel. Una vez que llegó al establecimiento, el comediante explicó a la dependiente que por error se había llevado la chamarra sin querer, “Perdóneme, salí y me puse la chamarra y no me di cuenta que no la había pagado y vengo a pagarla”, dijo el también actor.

En respuesta, Ortega relató que la dependiente del sitio le agradeció su honestidad y reconoció su acción, “Ojalá haya más gente como usted de honrada”, fue lo que le dijeron al Mascabrother tras haberse arrepentido de llevarse la chamarra sin pagar por ella.

En las últimas semanas, German Ortega ha estado envuelto en temas polémicos como su reciente declaración sobre que los productores hoy en día piden tener muchos seguidores en las redes sociales para poder ofrecer un contrato a los histriones y comediantes.

Afirmó que es triste que para conseguir trabajo en el espectáculo se lleve a cabo dicha situación, aunque aseguró que no ha sido su caso, sí sabe de algunos compañeros que han tenido la amarga experiencia.

