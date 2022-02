Netflix: 3 de las mejores películas para ver este 5 de febrero

Durante las últimas semanas, las personas suelen preguntarse más acerca de nuevas tendencias o temáticas de su interés, tal como sucede con ciertos géneros de cine o de series que están alojadas en Netflix.

En esta ocasión, hemos hecho la selección de tres producciones cinematográficas alojadas en la gigante de streaming, Netflix, las cuales podrás disfrutar el próximo 5 de febrero.

"Believe Me: The Abduction of Lisa McVey"

Se trata de la película "Believe Me: The Abduction of Lisa McVey", o por su título en español "Créanme: El secuestro de Lisa McVey", y es una producción canadiense que retrata un duro suceso inspirado en hechos reales y actualmente está en el lugar 7 del top 10 en México.

Esta cinta sigue la historia basada en hechos de la vida real de Lisa McVey, una chica de 17 años de edad, proveniente de una familia disfuncional.

Para apoyar a los gastos de su familia, la joven trabaja en un restaurante largos turnos para, especialmente para mantener a su abuela y su abusivo padrastro.

Sin embargo, la historia toma un giro desesperante y siniestro luego de que es secuestrada y abusada, por lo que comienza una cruda batalla de la joven por mantenerse con vida, y arreglándoselas para convencer a su atacante para que la libere.

Sin embargo, tras lograr escapar con vida, su pesadilla aún no termina, pues lo peor está por venir al enfrentarse a su familia y a las autoridades en su contra.

“Mi amiga Ana Frank”

“Mi amiga Ana Frank”, de Ben Sombogaart, la cual se encuentra en el número uno del Top 10 de las cintas más vistas en México hoy-

Dicha producción muestra el contexto de la Europa abaida por Alemania Nazi, en donde miles de personas sufrieron y vivieron situaciones sumamente complicadas y violentas que hasta la fecha son recordadas.

En dicha cinta, la situación se vive desde dos amigas entrañables, en donde podemos ver de cerca la historia de Anna Frank, una joven escritora que retrata cómo vive esos días llenos de caos, siendo entonces fiel testigo de un hecho histórico violento y lleno miedo.

“El violín de mi padre”

“El violín de mi padre” dirigida por Andac Haznedaroglu, la cual a través de una historia llena de música entrelaza las almas de los dos protagonistas de la cinta, la cual te hará llorar y que además logrará conmoverte hasta pensar sobre el valor que genera el tener una familia o seres queridos que cuidan de las personas.

Este drama de origen turco sigue una historia que generará fuertes emociones y emotivos momentos con un toque de acción e intriga, sigue la historia de un violinista exitoso y su sobrina huérfana, quienes crean un fuerte vínculo que los une a la música.

Es así como el tío de la pequeña niña huérfana, entra en una fase muy importante en su vida en donde descubre nuevas cosas, a través de quien menos pensaba.

