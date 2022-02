Yanet García se prepara para San Valentín con atrevido conjunto rojo: VIDEO

Yanet García volvió a dejar sin aliento a sus fans al publicar un clip donde la guapa ex conductora del clima dejó ver nuevamente su escultural figura en sus redes sociales, mientras se prepara para dar la bienvenida al Día de San Valentín que también es conocido como el Día del Amor y la Amistad que se celebra este 14 de febrero.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Yanet García y Gomita son gemelas? Estas FOTOS levantan sospechas

Como es costumbre en la regiomontana, lució su torneado cuerpo en su cuenta de Instagram donde deja ver parte de fragmentos de contenido que pueden ver sus usuarios en exclusiva si están suscritos en su canal de Only Fans. En esta ocasión, la ex integrante del matutino Hoy, se mostró con un atrevido conjunto de color rojo para deleite de sus fans.

Yanet García compartió atrevidas imágenes. Foto: IG

En su clip de unos 12 segundos de duración, Yanet luce su conjunto rojo mientras lleva suelto su cabello largo y viste unos tacones de tacón largo color negro. La imagen es acompañada por la canción “Is This Love” del famoso cantante de reggae jamaicano, Bob Marley.

En la publicación, Yaneth García recordó que ya casi llega el Día de San Valentín, frase que acompañó con un emoji de un corazón negro: “It’s almost Valentine’s Day”, mientras que en el fragmento del video que puedes ver aquí, aparece el fotógrafo, encargado de capturar la sexy esencia de la guapa regia.

Yanet García cautivó de nuevo a sus fans. Foto: IG

Aún así, Yanet enfrenta críticas por su cuerpo

Yanet Cristal García San Miguel ha vivido envuelta en la polémica, desde la ruptura que tuvo con el gamer pro llamado Doug Censor Martin, con el que hizo pública su relación y compartió un video donde éste prefería seguir como gamer y rechazaba estar con Yaneth con la que vivía, hasta recibir críticas por su escultural cuerpo.

Yanet se prepara para San Valentín. Foto: IG

Los usuarios en las redes aseguran que la presentadora de televisión, quien saltó a la fama como la chica del clima en Televisa Monterrey, se ha realizado varias cirugías plásticas para conseguir el escultural cuerpo que a diario presume en la red.

No obstante, Yanet no se dejado derrumbar por los comentarios negativos y asegura que sus curvas son producto sólo del ejercicio que realiza en el gimnasio. Asimismo hace poco tiempo fue víctima de hackers que robaron su cuenta de Instagram donde subieron imágenes íntimos de la famosa; sin embargo pudo rescatar su cuenta y eliminar dichas fotos para seguir creciendo su número de fans al trabajar en la cadena Univisión y seguir como influencer además de su Only Fans.

SIGUE LEYENDO:

¡Lo hace de nuevo! Yanet García enamora con su silueta

Yanet García sorprende a sus fans con caminata invernal por Nueva York | VIDEO

RMG