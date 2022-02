"Vampiro Canadiense": la historia del luchador ídolo en los 90 que terminó con alzheimer y diabetes

En loa años 90 las arenas de lucha libre se engalanaban al poner en lo más alto de sus marquesinas el nombre de un joven de origen canadiense que llegó a México con poco más que lo que tenía puesto, un músico aventurero que venía de haber trabajado en los antros de Los Angeles, California como cadenero, su nombre Ian Richard Hodgkinson, nacido el 31 de enero de 1967 en Ontario.

En México se le conoció como "Vampiro canadiense", era necesario aludir a su nacionalidad porque su cabello rubio y ojos azules lo ameritaron, en su carrera de más de 30 años ganó 29 cinturones -campeonatos- que lo llevaron a lo más alto de la lucha libre en México, disciplina que lo llevó a tener fama internacional.

Ganó cabelleras como la de Pirata Morgan, Rey Bucanero y Sangre Chicana; con su personaje conquistó plazas tan importantes como la Arena México y con su carisma llegó a convertirse en un mexicano más. A pesar de también tener el mote de "Vampiro Casanova" por los romances que se le achacaron, en realidad la vida amorosa del ídolo, al que incluso llegó a relacionársele con Alejandra Guzmán, es un tanto solitaria.

Ian tiene una hija Dasha, con quien vive actualmente en la Ciudad de México, porque se debe de decir que el fanático del rock and roll jamás dejó el país.

Vampiro Canadiense y sus problemas fuera del ring

El exgladiador de 54 años, tuvo excesos que lo llevaron a pesar cerca de 160 kilogramos y desarrollar diabetes, enfermedad crónico degenerativa que afecta a gran parte de loe mexicanos, además gracias a las 24 contusiones y un tumor en la cabeza obtenidos en su trabajo sobre el cuadrilatero también ha sido diagnosticado con alzheimer, enfermedad que paulatinamente le hará olvidar su vida y sus actividades cotidianas.

En agosto de 2021 se presentó en el marco de la vigésima edición del Festival Macabro el documental Nail in the coffin: the fall and rise of Vampiro, en el que se cuenta su historia y “el documental habla sobre mi pasado" dijo en una entrevista y mencionó que fue en parte para que su hija conociera esa parte de su vida.

“Cuando me dijeron que tenía Alzheimer y que iba a morir antes de tiempo, tomé esto como un reto. No voy a dejar que esta pinche enfermedad me gane. Así que encontré alternativas y ahora tengo otro estilo de vida”, dijo para El Sol de México.

Ahora lleva un estilo de vida saludable y tiene contacto con sus seguidores a través de redes sociales, se convirtió en chef vegano y tiene un constante activismo para concientizar sobre la diabetes, todo lo anterior lo sigue combinando con otra de sus grandes pasiones: la música.

