Fueron balazos al aire: Mariana Seoane revela qué sucedió en el tiroteo en el que su novio fue implicado | VIDEO

Después de la comida en la que estuvieron Alexis Ayala, Cinthia Aparicio, Mariana Seoane y su actual pareja Gibran Jiménez, quien de última instancia resultó implicado en una riña que terminó en una balacera entre escoltas, la actriz aclaró lo sucedido.

Durante una entrevista para el programa matutino "Venga la Alegría y ese a que esta información circuló en redes sociales y los medios en diciembre pasado, la también intérprete de "Lucas" decidió ponerle fin a los rumores y destacó que su pareja tiene derecho a su privacidad, ya que no pertenece a ningún medio del espectáculo.

Mariana Seoane lleva tres años con su actual pareja. Foto: Especial / Agencia México

TE PUEDE INTERESAR: Mariana Seoane confesó que algunos actores le ofrecieron disculpas después de escenas candentes

Asimismo, Seoane recalcó que el incidente no pasó a mayores y reiteró que su pareja no debe ser interés en general.

“Primero que nada, yo soy la pública, no iba ahí, si hubiese ido, claro que hubiera aclarado para que la gente se tranquilizara, pero no iba ahí, y además no hubo ningún herido, no pasó absolutamente nada, más que nada, fueron balazos al aire”, reveló.