“The Batman”: Ellos son los villanos góticos que se enfrentarán al murciélago de Gotham

Tras la exitosa saga de Christopher Nolan, el director Matt Reeves se sumergió en el mundo de los cómics para crear un “Batman” más oscuro, en busca de venganza y a un “Bruce Wayne” investigando hasta el fondo la corrupción de la sociedad; pero no se puede hablar del murciélago de Gotham sin mostrar a los villanos que lo ayudarán a definir al personaje conforme avanza la historia.

Para “The Batman”, Reeves escogió a tres villanos en la historia a los que se enfrenta el protagonista, aunque no todos con la misma fuerza. El principal es “Acertijo”, pero una de las batallas más épicas que muestra el tráiler es una persecución en coche con “El Pingüino”; también está presente “Carmine Falcone”.

¿QUIÉN ES QUIÉN?

-“Acertijo” es interpretado por Paul Dano. El personaje fue creado por Bill Finger y Dick Sprang y apareció por primera vez en el cómic “Detective Comics” N° 140 en 1948.

Al igual que en la historieta, el papel de Dano está obsesionado con los juegos de palabras y le gusta confundir a Batman, tratando de mostrar su superioridad intelectual.

Para crearlo, el actor estudió mucho a su oponente para entender cómo éste no existe sin sus villanos y “Acertijo” no existe sin el murciélago, explorando los lados psicológicos de ambos. “Creo que la dinámica entre ellos que se puede decir, la formó Matt al hablar de la historieta, hay algunos límites y más oscuridad moral. No es sólo el héroe y el villano, no se trata de proteger el status quo de que hay algo malo en esta ciudad y es realmente complicado tener a un villano con algunas ideas que no son tan malas sobre la sociedad de Gotham”, dijo Dato en una charla virtual con los medios.

“Acertijo” es interpretado por Paul Dano.

-Debajo de kilos de maquillaje para crear al personaje de “El Pingüino” está Colin Farrell. EL papel apareció por primera vez en “Detective Comics” #58 en 1941, fue creado por Bob Kane y Bill Finger, es un mafioso y ladrón. En la cinta es retratado como un soldado más de “Falcone” que tiene sueños de convertirse en alguien más grande en ese mundo de malhechores. Para caracterizarlos se llevaron cerca de cuatro horas, pero su papel ha gustado tanto que tendrá un spin off en HBO.

“El Pingüino” es Colin Farrell.

- El personaje de “Falcone” lo realiza John Turturro. Se trata del jefe de la mafia, enemigo de Batman y amigo de la familia Wayne. Hizo su debut en las historietas en 1987, en “Batman: Año uno”, escrita por Frank Miller y David Mazzucchelli. A diferencia de Farrell, Turturro sólo usa unas gafas como parte de su vestuario y considera que también es un tipo de máscara, porque le permiten esconder su personalidad tal cual es.

“Falcone” lo realiza John Turturro.

“Puede ser una pequeña cosa, pero a veces sigue siendo el mundo, no puede verlos realmente. Conocí a una persona así una vez y mi padre me dijo que no lo mirara a los ojos, porque estaban como muertos y al mismo tiempo eran muy seductores. Eso me gustó y siento que cuando se me escapan las gafas, todos se ríen”, detalló.

¿QUÉ MÁS?

Para Pattinson de las cosas más difíciles de encontrar fue el tono de voz.

En la cinta también aparece una joven “Catwoman”, a la que interpreta Zoë Kravitz.

Jeffrey Wright toma el papel del “Detective Gordon”, con quien Bruce tendrá cierta complicidad.

Andy Serkis hace a un “Alfred” más joven que cuestiona las decisiones de “Batman”.

170 minutos dura la película.

4 horas tardaron en caracterizar a Farrell.

La historia narra los acontecimientos de Batman durante su segundo año luchando contra el crimen.

Su estreno estaba planeado para el 2021, pero por la pandemia se retrasó dos veces.

Ben Affleck iba a dirigir y a protagonizar la película en 2015, pero por problemas personales dejó el proyecto.

Farrell hará una serie de “El Pingüino” para la plataforma de HBO MAX.

Farrell ha dicho que en esta cinta no pudo fumar, cuando es característica de su personaje esta adicción.

La edición del sonido es clave en la historia, porque algunas escenas son vistas desde la perspectiva de Batman.

Al director le gustó el trabajo de Pattinson en sus últimas cintas, por eso lo eligió para este proyecto.

Matt Reeves reescribió el guion cuando asumió la dirección de la película.

Los exteriores de Gotham City fueron filmados en Chicago, Estados Unidos.

El presupuesto para esta nueva entrega fue de 100 millones de dólares, se espera que la cifra se recupere en salas.

2 de marzo se estrena a nivel nacional.

14 meses duró el rodaje.

2019 se anunció que la música estaría a cargo de Michael Giacchino.

2020 empezó el rodaje en Londres.

PAL