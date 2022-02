Ofelia Cano recibió una golpiza de Úrsula Prats en La Pobre Señorita Limantour; "tuve que usar collarín"

Ofelia Cano fue una de las figuras más reconocidas de las telenovelas y de la farándula mexicanas. En 1987 fue seleccionada para aparecer en el drama La Pobre Señorita Limantour.

Al ser la protagonista, el director Pedro Damián le dio la oportunidad de seleccionar a quién sería su galán, así como su antagonista, por lo que pidió a Víctor Cámara, quien hizo a Julio Adrián Montesinos, y a Úrsula Prats, quien encarnó a la villana Greta Torreblanca.

Al final, Cano terminó por arrepentirse de haber pedido que Prats participara en el proyecto, ya que desde que le fue ofrecida la novela se mostró reacia, debido a que consideraba que su colega no estaba preparada para compartir escena con ella.

Exconductor de "Hoy" deja "Sale el Sol" por esta poderosa razón, ¿lo corrieron?

Dentro de los caprichos que se le cumplieron a la actriz para hacer el papel de la villana, relató Ofelia, se colocó su crédito antes que los demás, lo cual es inaudito, ya que siempre se menciona al protagonista en la primera escena de cualquier drama.

"Nunca hubo un problema por eso, al contrario yo dije bravo, si esta señora viene de un exitaso a mí me va a apoyar mucho", dijo.

Ofelia destacó que durante toda la producción siempre hubo problemas con su compañera, pero que todo escaló el día que le pidieron que le diera una cachetada a Úrsula.

Explicó que cuando le dio el golpe a su antagonista esta reaccionó de manera violenta y comenzó a golpearla sin parar, pese a que el director había ordenado que se terminara esta secuencia.

"Me cacheteó, me agarró de las greñas, corte, corte, corte, no podían cortar", contó.