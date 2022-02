Montserrat Oliver llora por la guerra entre Ucrania y Rusia; pide que pare

En los últimos días, el mundo entero ha estado a la expectativa de lo que ocurre con Rusia y Ucrania esto luego que se desatará la invasión y ataques al país que preside Volodímir Zelenski; por lo que personas de todas las índoles han rezado y pedido que esto pare.

Una de ellas es la actriz y modelo Montserrat Oliver quien aprovechó sus redes sociales para platicar con sus seguidores de todo lo que está sucediendo con aquellos países.

La conductora de Mojoe no pudo evitar romper en llanto durante la plática que tuvo con sus seguidores y es que asegura que está muy decepcionada del ser humano.

Oliver, mostró su frustración y dolor al saber que luego de más de dos años de pandemia en la que el ser humano estuvo expuesto y vulnerable ante la COVID-19, ahora una guerra viene a mermar la existencia.

Montserrat, además de la preocupación que le causa esta Guerra por la pérdida de vidas humanas que va a traer, la conductora también expresó que la economía mundial se va a ver afectada, misma que no se ha recuperado del todo tras el paso de la pandemia que aún sigue presente en el mundo.

Por otra parte la conductora de Mojoe se cuestionó qué es lo que sucedería si nadie hiciera caso a los mandatarios que envían a hombres inocentes a la guerra, pues no son los presidentes los que se enfrentan en el campo de batalla y corren el riesgo de morir como lo hacen los soldados.

“¿Y si los militares desobedecieran? ¿Y si todos se pararan y no le hicieran caso a las autoridades? Y todos los humanos de verdad nos uniéramos y no nos moviéramos. Que los soldados se paren, que no manden bombas, que no se muevan, que nadie se pelee (...) Ya no sé que hacer, pero siento que tenemos que hacer algo" dijo Montserrat ante sus más de 2 millones de seguidores.