Ángela Aguilar NO tiene éxitos: Gustavo Adolfo Infante critica actuación en Premios Lo Nuestro

Ángela Aguilar sorprendió durante su presentación en los Premios Lo Nuestro 2022, en donde además de dar cátedra de estilo, demostró que está lista para continuar con el legado de su Dinastía. No obstante, Gustavo Adolfo Infante aseguró que la joven no tiene éxitos actualmente.

La hija de Pepe Aguilar ha destacado en la industria de la música gracias a su trabajo en género regional mexicano y la noche de este jueves 24 de febrero fue reconocida con el premio 'Artista Revelación Femenina'. Además, participó en el homenaje a Vicente Fernández, junto a Christian Nodal, Eduin Caz de Grupo Firme, Camilo y David Bisbal, cautivando al público con su voz.

La artista de 18 años se ha colocado como una joven promesa del espectáculo, no obstante, el conductor Gustavo Adolfo Infante consideró que no ha sumado un éxito en su corta trayectoria a pesar de poseer una capacidad vocal que la colocan entre las máximas exponentes de la industria.

Ángela Aguilar ha comenzado su carrera como solista

Gustavo Adolfo Infante habla de Ángela Aguilar

Durante su programa de YouTube, el periodista de espectáculos habló del talento de la nieta de las estrellas de Cine de Oro, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, sin embargo, consideró que hasta el momento el único éxito que colocado en la radio es la canción con Christian Nodal "Dime Cómo Quieres".

"Ángela es una chica que canta, no divino, primoroso, pero no es compositora. No ha tenido éxitos, más que un tema a dúo con Nodal y el mérito ahí es de Nodal y no de ella. Hay que esperar que haga su propia carrera la niña", dijo el conductor de 'De primera mano' sobre la hija de Pepe Aguilar.

El reportero de la farándula sugirió a la cantante de temas como 'En Realidad' y 'Ahí donde me ven' acercarse a buenos compositores que le escriban sus canciones, sobre todo ahora que ha comenzado una carrera como solista y alejada de su padre, pues no hace mucho se presentó en la Arena Ciudad de México.

"Ella tiene una extraordinaria voz, es una muchacha angelada, nada más le faltan éxitos (...). Falta que le pongan un compositor y un productor ahora que va a tomar su carrera en solitario, lo que le faltan son temas propios", recomendó Gustavo Adolfo Infante, quien reconoció el talento de la artista miembro de la Dinastía Aguilar.

