¿Pepe Aguilar abandona artísticamente a su hija Ángela Aguilar? "Ella ya es una artista sola": VIDEO

En el mundo de la música, no puede haber padre más orgulloso que aquel que ve nacer y crecer, artísticamente hablando, a uno o una de sus retoños. Y eso es precisamente lo que hoy vive Pepe Aguilar, líder de la dinastía Aguilar que tiene en Ángela, su talentosa hija, un bello diamante ya no tan en bruto.

Por el contrario, Pepe Aguilar sabe muy bien que los pasos que Ángela ha dado estos años son tan sólidos que ha llegado el momento de que emprenda el vuelo sola y, como debe ser, se separe un tanto de la sombra y arropo de su famoso y talentoso padre.

Así fue como lo aseguró el mismo Pepe, a través de un video en redes sociales colocado en la cuenta de instagram @chamonic3, donde enfatizó las razones que llevarán pronto a Ángela a emprender su camino como una intérprete totalmente solista.

Así es como lo enfatizó Pepe Aguilar, Cuestionado sobre la carrera de su hija, éste no dudó en señalar sus virtudes y manifestar qué viene para ella desde ahora.

"Fíjense que estos Premios (Premios Lo Nuestro) son muy importantes y también son un parteaguas. Hoy, mi hija (Ángela), ya no es una niña, ya no es mi hija como en otras premiaciones. A partir de hoy, a partir de este momento, ella ya es una artista sola", confirmó con toda certeza.

Y es que Ángela Aguilar participará en la gala de los Premios Lo Nuestro, este jueves 24 de febrero, dando una interpretación a lado de otros grandes cantantes de la actualidad. Estos serán: Grupo Firme, Camilo, David Bisbal y Christian Nodal, todos unos cantautores exitosos.

Ante esta duda, Pepe pensó un instante y refrendó que el presente y futuro de su hija deberá ser sola, pero, que siempre estará él cerca de ella para acompañar su camino.

"Y no saben cómo me da orgullo, no tienen idea como me da gusto que hayamos hecho lo que teníamos que hacer para que ella pueda andar con sus dos propios pies. Y eso no quiere decir que no va a seguir trabajando con nosotros, sólo que ella ya es una artista hecha y derecha y debe seguir su camino", comentó Aguilar.