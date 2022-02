Natalia Téllez causa polémica al revelar el “experimento” que realizará con su hija recién nacida: VIDEO

Natalia Téllez es una de las conductoras más queridas de toda la televisión mexicana, sin embargo, en la última emisión de “Netas Divinas” se encargó de generar una intensa polémica en redes sociales debido a que reveló que realizaría un experimento con Emilia, su hija recién nacida, por lo que sus palabras ocasionaron un ríspido debate entre los seguidores del programa.

La polémica en la que se vio involucrada Natalia Téllez comenzó debido a que durante la última entrega de “Netas Divinas”, ella y sus compañeras hablaban de la velocidad con la que se desarrolla la vida en general como una consecuencia del uso de las nuevas tecnologías.

Daniela Magún comenzó señalando que en la actualidad todo es efímero pues cada semana hay una nueva canción que se pone de moda o una serie o cualquier otra cosa, además, señaló que dicha situación también afecta en las relaciones que crean los jóvenes pues considera que ya no se comprometen con nada, no obstante, señaló que este último punto no estaba del todo mal pues ahora ya no se quedan en un lugar donde no son felices.

A este comentario se sumó Paola Rojas quien recalcó que es muy importante inculcarle a los niños la capacidad de comprometerse con lo que hacen y también trabajar en su tolerancia a la frustración pues la velocidad con la que se desarrolla la vida actual los puede afectar significativamente y fue aquí donde Natalia Téllez tomó la palabra para realizar el comentario con el que generaría polémica.

“Quitarles el internet, muchas de las cosas de las que están diciendo es porque tienen acceso fácil a un buscador infinito, siempre y en todo momento y en todo lugar, yo no quisiera que Emilia creciera sin internet, pero no tal vez todos los días de su vida, como experimento, así puedo traumarla tanto como a mí cuando mis padres me quitaron la televisión, por eso digo, “experimento” de no siempre depender del internet, o sea intentarlo, no sacar a toda la gente del internet”, fueron las palabras de la conductora.

Tras el comentario de Natalia Téllez se originó un intenso debate en las redes sociales de “Netas Divinas” pues mientras algunos se mostraron de acuerdo con el “experimento” que busca realizar con su hija Emilia, otros se lanzaron en contra de su medida pues señalaron que podría ser contraproducente y en lugar de ayudarla a valorar más “el mundo real” le estaría quitando la oportunidad de poder socializar con personas de su misma edad.

Hasta el momento, Natalia Téllez no ha profundizado sobre el tema, sin embargo, se espera que sea en los siguientes días cuando explique de manera más detallada cómo es que tiene planeado dosificarle el internet y el uso de dispositivos a su hija Emilia, quien apenas tiene alrededor de un mes de nacida.

SIGUE LEYENDO:

Enternecedor: Natalia Téllez comparte primera FOTO familiar con Emilia

Natalia Téllez es la mamá más feliz y esta nueva FOTO junto a su bebé lo comprueba