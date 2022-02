"Se me cayó mi mundo de caramelo": Danna Paola confiesa que sufrió explotación laboral

Danna Paola es una de las actrices mexicanas más reconocidas del momento, su talento le ha permitido incursionar en teatro musical, novelas y series de talla internacional, sin embargo, su ascenso en la vida profesional no fue algo sencillo.

En el podcast de Juanpa Zurita titulado "No hagas lo fácil", Danna Paola confesó que aunque la actuación y el canto fueron sus pasiones desde la infancia, llegó un momento en el que se preguntó si realmente quería dedicarse a ellos toda su vida.

Curiosamente, este pensamiento invadió su mente cuando atravesaba una de las etapas más exitosas de su trayectoria, pues fue justo cuando filmaba 'Atrévete a Soñar' que su salud mental y física colapsó debido a las fuertes cargas de trabajo.

"A los 16 después de Patito yo acabé seca, o sea yo acabé con náuseas de todo esto que viví con Atrévete a Soñar , fue algo que no me esperaba, fue un éxito increíble la novela y todo, hicimos gira, pero fue muy demandante el trabajo, no descansábamos ni un segundo", confesó la autora de 'Oye Pablo'.

Dana Paola también señaló que ha llegado a pensar que esa novela significó una explotación para ella, ya que aunque disfrutó el tiempo que duró ese proyecto, no hay duda de que las jornadas laborales eran bastante amplias.

En ese tiempo, Danna Paola grababa de lunes a viernes la telenovela juvenil del momento, acudía toda la semana a ensayos en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA); y los fines de semana ofrecía conciertos, por lo cual no había espacio para descansar.

"Yo reventé dos o tres veces en el hospital con esa novela; entonces obviamente después de eso yo dije: basta", señaló Danna Paola para luego asegurar que en ese periodo también pasaba por una rebeldía adolescente.

Aunado a esto, llegó un momento en el que Danna Paola ya no hacía las cosas por amor, sino por obligación, lo cual la llevó a padecer ataques de ansiedad, que en ese momento no sabía cómo enfrentar y que la llevaron a pensar que su futuro era la gastronomía.

"Se me cayó mi mundo de caramelo porque me cree un mundo tan perfecto alrededor que, también yo era alguien que no se enojaba y que todo era perfecto, el 'calladita te ves más bonita' se me enseñó, el 'tú no opinas', el 'tú no esto, tú no el otro'", relató la intérprete de 'Mala Fama'.