"Ex pareja" de Victoria Ruffo perdió una pierna y falleció de una enfermedad crónica; aquí su historia

Uno de los actores y galán de telenovelas más queridos de la década de 1980 fue Jaime Garza, quien participó en proyectos como "Rosa Salvaje", "Vivan los niños" o "Simplemente María", en esta última no sólo consolidó su carrera como actor, sino que también compartió protagónico con Victoria Ruffo.

Pero de ser uno de los rostros y talentos más reconocidos del país, su estado de salud cada vez se vio más comprometido por lo que además de perder una pierna, estuvo a punto de fallecer en dos ocasiones.

El famoso inició su carrera en 1973 en el programa infantil "Plaza Sésamo", aunque probablemente su papel más recordado es el del profesor Víctor Carreño en la telenovela de 1989 "Simplemente María", donde se convirtió en la pareja de la protagonista, interpretada por Victoria Ruffo. Desde entonces, los dos actores mantuvieron una muy cercana amistad.

Sin embargo y como le ha ocurrido a cientos de famosos, una enfermedad llegó para cambiarle por completo la vida, ya que tras un accidente perdió le tuvieron que amputar la pierna derecha, algo que en vida afirmó, nunca llegó a esperar y que se presentó por varios factores.

Durante una entrevista para el periodista Gustavo Adolfo Infante, Jaime Garza relató que los problemas en su pierna iniciaron por un accidente de motocicleta tras el que le tuvieron que colocar una prótesis en el fémur. "De ahí me repuse y todo muy bien", aseguró. Lamentablemente, las cosas se comenzaron a complicar y más tarde el famoso descubrió que tenía diabetes, una enfermedad que le arrebató la vida en 2021.

"No sé si haya sido exactamente pie diabético, pero ahí se acabó de fregar la pierna", agregó que para entonces sufría de mucho dolor y que además el color ya era morado, por lo que la única recomendación viable era la amputación, misma que se efectuó en el 2014.

"Fue muy difícil, muy deprimente, muy trabajoso y no es nada agradable, pero te digo, cambiaron muchas cosas en mi mente, en mi alma; de observar, de sentir, de percibir. Percibo cosas de mi ambiente, de lo que me rodea que antes no percibía yo", detalló.