Natanael Cano: No solo se peló con Pepe Aguilar, también con Escorpión Dorado; esto fue lo que pasó

Actualmente, Natanael Cano es uno de los cantantes más populares del momento pues, sus corridos tumbados han sido todo un éxito en Latinoamérica, tanto así que cantantes como Alejadro Fernández han grabado a lado de este joven originario de Hermosillo, Sonora.

Sin embargo, fue en el año 2020 que el exponente de corridos tumbados, tuvo una fuerte pelea con otro importante cantante, se trata de Pepe Aguilar quien en una entrevista con el personaje “El Escorpión Dorado” catalogó como “pinche” a la nueva música.

Ante esto, Natanael Cano no dudó en contestar fuerte al papá de Ángela Aguilar, a quien se refirió solo con groserías y arremetió por juzgar el género que representa sin saber de él.

Sin embargo, Natanael Cano no solo arremetió en contra del intérprete de temas como “Por mujeres como tú”, el de Hermosillo, Sonora se fue duro en contra el autonombrado “Dios del internet”.

“Y también para el Escorpión Dorado, un saludo, (mientras hace una seña obscena) que nunca me han gustado sus videos, también por corriente, pero no me meto con él, me vale mad..”, dijo Natanael en uno de sus videos