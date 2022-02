Eduardo Yáñez quisiera pasar más tiempo con la mujer que más amó; ¿a quién se refiere?

Eduardo Yáñez se mostró muy sentimental y hasta melancólico al recordar a la mujer que más amó, incluso se dijo arrepentido de no haber pasado más tiempo con esa persona.

Durante una entrevista para el programa Hoy, el actor de 61 años compartió que se está preparando físicamente para su regreso a las telenovelas con el proyecto "Corazón Guerrero", sin embargo, aprovechó para hablar sobre algunas cuestiones personales.

Yáñez abrió su corazón con los conductores y el público, pues dijo que está a escasos días de cumplirse el segundo aniversario luctuoso de su madre, doña María Eugenia Luévano.

Eduardo Yáñez y su madre, María Eugenia Luévano. Foto: Archivo

Afirmó que su madre fue a la mujer que más ha amado y a quien más ha admirado, porque el tiempo que estuvo con él le enseñó muchas cosas, que actualmente recuerda con cariño.

"Es una desgracia que cuando los seres que queremos no están ya con nosotros, quisiéramos haber aprovechado de una mejor manera nuestros tiempos que vivimos con ellos, y tantas cosas que protestamos y que la hacíamos de...", comentó.

Como se recordará, doña María Eugenia vivía en un asilo desde 2017, luego de que el actor se enteró que sufría maltratos por parte de la gente a la que él pagaba para cuidarla y lo que provocó que la mujer estuviera en terapia intensiva y perdiera un brazo. Lamentablemente, tres años más tarde de esta terrible situación, falleció.

"Desde que me hace falta, no he tenido un solo día triste o algún recuerdo que venga a mi memoria donde me haga entristecerme, al contrario, me acuerdo de ella porque era muy chistosa mi mamá", detalló.

Para finalizar, habló un poco de lo que hará en "Corazón Guerrero", ya que Yáñez se toma en serio su trabajo y confesó que hará todo lo posible por hacer un buen trabajo.

"El público merece una buena presencia siempre y por respeto a ellos, y el quererse a uno mismo también implica cuidarse, y estoy en esa etapa de mi vida donde me quiero más todavía", dijo.

