Exatlón All Star: Filtran el posible ELIMINADO de este 20 de febrero

Exatlón México sigue conquistando los televisores de millones de mexicanos, por lo que se ha posicionado en uno de los programas más populares del país.

Ahora, en esta nueva edición de All Stars se aprecian enfrentamientos entre Leyendas como Mati Álvarez, Ximena Duggan, Patricio Araujo y David Juárez.

Continúan la batalla en las rondas de Supervivencia que al concluir las pruebas instalará de manera definitiva a los 4 deportistas con menor rendimiento en las pistas del próximo domingo, cuando se juegue la tercera jornada de eliminación en las justas de Exatlón All Star.

A través de redes sociales se compartió la noticia de que en tiempo real, en República Dominicana, ya hay un contendiente eliminado, y éste, al parecer, pertenece a la línea roja.

Según la información que manejan los spoilers, el examen más grande del Exatlón disputado en la presente semana se llevará a cabo en modalidad mixta, pugna donde algunos representantes que componen ambas filas, la escarlata y la celeste, competirán por defender su estancia.

No obstante, al final sería la deportista Ana Lago, de los rojos, quien pierda el encuentro en una derrota supuestamente pactada con el equipo de producción, pues la gimnasta no está en las mejores condiciones de correr los circuitos puesto que tiene una importante lesión en la rodilla que muchas veces no la deja recorrer las pistas.

Ana Lago y los antecedentes

En el avance del pasado jueves 3 de febrero, en los segundos finales, vemos que Ana Lago, una de las atletas más destacadas en la historia del Exatlón México rompe en llanto frente a sus compañeros del equipo rojo y sus rivales del equipo azul.

En el breve video podemos contemplar las lágrimas de Ana Lago mientras explica que se ha sentido limitada en los distintos circuitos que ha realizado; sin embargo, no se dará por vencida pues su disciplina y su familia así se lo han enseñado.

"No es nada fácil para mí. Me siento limitada. Tengo que sacar mi corazón porque el deporte y la familia me lo han enseñado", se escucha decir a la atleta.

