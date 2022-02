¿Quién fue Simone de Beauvoir, la autora feminista que Belinda citó en su comunicado?

Tras la polémica ruptura entre Belinda y Christian Nodal, la guapa actriz y cantante se mantuvo al margen de los reflectores en los días subsecuentes a que su exprometido confirmó la noticia en su cuenta de Instagram, sin embargo, apenas ayer, la intérprete de 'Egoísta' decidió romper el silencio y expresar su sentir.

Fue así que en un comunicado compartido en redes sociales, que Belinda confesó que su corazón le dolía "y mucho", además agradeció a sus fans su apoyo, aunque les pidió que no degastaran su energía en contra de nadie, posiblemente haciendo referencia a los comentarios destinados a atacar a Nodal.

"Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino de encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida' -Simone de Beauvoir", concluye el mensaje de Belinda.