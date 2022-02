Mucho Santa Fe Klan, pero ella es Yoss Bones la rapera guanajuatense que la está rompiendo con todo

Aunque cada vez son más artistas lo que se adentran en el rap en México, no es un género muy explotado, además en su mayoría son hombres los exponentes reconocidos del tema, pero eso no quiere decir que no haya fuertes figuras femeninas.

Una de las referentes del rap mexicano es Yoss Bones,una joven nacida en Salamanca, Guanajuato el 7 de febrero de 1997, su nombre no es tan conocido como el de Santa Fe Klan con el que ya comparte una colaboración en el tema “Debo entender”.

El talento de Yosseline la ha llevado a posicionarse en el gusto del público y sumar fans, en la actualidad cada una de sus cuentas oficiales en redes sociales tiene al menos un millón de seguidores demostrando que la figura de la mujer no es invisible en el rap en México.

Su música es muy escuchada en redes sociales, Yosseline también tiene otros temas con lo que se ha dado a conocer, algunos son “Día noche” con Samantha Barrón. “Tequila y miel” junto a Hispana2 y “No me dijeron” con su amigo Santa Fe Klan.

La estrella forma parte de la disquera Alzada que es de otro reconocido Rapero, Neto Peña, en la firma también se encuentran algunas promesas de esta vertiente como Chato 473, Zornoza y Lefty SM por mencionar alguno.

En el 2019 fue nombrada por Spotify como una de las raperas más escuchadas de la plataforma con más de 3.6 millones mensuales, entre sus canciones también se encuentra el tema “Ladrón” que aborda temas de feminicidios en México.

La también interprete de R&B y Hip hop recientemente lanzó el tema “MMMM" junto a Malucci, la canción rápidamente alcanzó más de 100 mil reproducciones y se coloca en el gusto de la gente.

