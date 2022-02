Belinda está devastada; pide a sus fans amor y respeto en esta nueva etapa sin Christian Nodal

Fue al pasado sábado por la noche cuando Christian Nodal dio a conocer en redes sociales la ruptura de su relación con Belinda y hasta ahora la artista pop no se había pronunciado al respecto; fue la noche de este martes cuando la intérprete de "Bella traición" decidió romper el silencio y emitir su postura.

Mediante un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Belinda agradeció a sus fans todo el apoyo que le han brindado hasta el momento y les pidió respeto y amor en esta nueva etapa que está comenzando, ya sin su ahora exprometido Christian Nodal.

"Belifans, quiero agradecer todo el amor y apoyo incondicional que siempre me han demostrado. Estos días han sido difíciles. Ustedes más que nadie saben que soy una persona introvertida y es porque siempre trato de cuidar mi corazón, pero inevitablemente me duele y mucho. Les pido que nuestra energía sea amor y respeto hacia los demás. Empiezo una nueva etapa en mi vida concentrándome en estar bien tanto espiritual como profesionalmente",escribió la actriz tanto en su Twitter como en Instagram.

Belinda agradece el apoyo permanente de sus fans

Belinda concluyó su mensaje citando a la escritora francesa Simone De Beauvoir: "Cierro este ciclo aprendiendo que 'el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida'".

Tan solo tres días antes que Belinda, y previo a la celebración del Día del amor y la amistad, el intérprete de "Botella tras botella" informó en sus redes sociales que había dado por terminado su compromiso con la actriz.

"A todos mis fans y amigos de la prensa, quiero compartirles que hemos decidido darle fin a nuestro compromiso y nuestra relación de pareja, llevándonos cada uno lo mejor del otro con mucho agradecimiento por habernos acompañado en este tiempo", publicó Christian Nodal en una historia de Instagram.

Mensaje que Belinda compartió en sus estados de Instagram. FOTO: Especial

Además el cantante de regional mexicano pidió respeto a la decisión que ambos tomaron: "Pido respeto por la decisión que hemos tomado, en donde cada uno vivirá su proceso de separación a su manera y siempre deseándole lo mejor uno al otro por los tiempos felices vividos y los de prueba también"; destacó en el mensaje.

SIGUE LEYENDO:

Biografía de BELINDA: ¿Dónde nació, quiénes son sus papás y cuántos hermanos tiene?

Belinda acumuló una deuda de casi 10 millones con el SAT; ¿Quién se la pagó?

'¡Agárrense!": Christian Nodal se libera de Universal Music y firma contrato con Sony