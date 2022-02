Mariazel enamora la red con coqueto baile con bikini desde la alberca

Mariazel es una de las famosas consentidas de la televisión, pues ha conquistado por su talento, belleza y también por su curvilínea figura, la cual es admirada por sus millones de fans en Instagram, y fue justo en esa popular plataforma donde este martes sorprendió con un coqueto baile desde la alberca acompañada de uno de sus grandes amores, con el que enamoró a todos.

La también actriz, originaria de España, llegó a México siendo muy joven y comenzó su carrera en los medios en TV Azteca, para luego cambiar de televisora y formar parte del programa "Está Cañón", con Yordi Rosado. Tiempo después se sumó al equipo de Televisa Deportes con producciones como "¿A Quién le vas?", "Más Deporte", "Zona Puma" y "Yarda".

En el año 2005, la actriz y conductora, se casó con el también actor Adrián Rubio, con él tiene una hija de nombre Laia, y en sus redes sociales deja ver que llevan una excelente relación, pues ambos son muy amorosos y disfrutan mucho de los momentos al lado de su primogénita.

Mariazel se luce desde la alberca con coqueto baile

Fue precisamente al lado de su hija que este martes Mariazel, de 41 años, conquistó las redes sociales, pues presumió sus mejores pasos junto a la pequeña, quien se mostró muy divertida y vistiendo un traje de baño con el mismo estilo estampado que el bikini de la conductora.

En el video que la presentadora compartió en su cuenta de Instagram, donde la siguen 3.1 millones de fans, se le ve pasando un momento muy divertido junto a Laia, de 10 años, quien al igual que su madre lleva el cabello suelto y dejó ver que es una excelente bailarina.

Aunque no se sabe si el clip fue tomado este mismo martes, pues actualmente Mariazel se encuentra grabando el programa "Me Caigo de Risa", donde comparte foro con Mariana Echeverría otra famosa que conquista las redes con sus looks, sin duda el video ha causado furor a sólo unas horas de compartirlo, pues ya ha alcanzado más de 200 comentarios y casi 90 mil "me gusta".

Mariazel se divierte en la albera junto a su hija Laia. Especial

