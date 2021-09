Mariazel pasó de romper su pantalón en Me caigo de risa a llorar con su pareja en Inseparables, Amor al límite | VIDEO

Mariazel y su pareja Adrián Rubio forman parte del programa “Inseparables, Amor al límite”, después de que la famosa estuviera en “Me caigo de risa”, en donde provocaba la alegría de los espectadores, ahora muestra una parte distinta de su vida personal.

Adrián Rubio de 43 años y Mariazel de 39 forman parte de la segunda temporada de la emisión, se conocen desde hace más de 15 años, tienen una niña que se llama Laila.

En su participación en “Inseparables, Amor al límite”, han demostrado la química que tienen y la gran pareja que son, durante una de las pruebas que consistirá en no rendirse, Mariazel no pudo contener el llanto y soltó las lágrimas al saber que habían superado los requerimientos.

“Así es la vida, así es una relación, así son 15 años donde va ver obstáculos, siempre, donde habrá cosas que podamos hacer juntos y otras que no”, expresó la conductora Mariazel.

Historia de amor

La historia de amor de la pareja empieza cuando Mariazel regresa a México después de estudiar en Barcelona, fue ahí cuando Adrián se le declara y empiezan una relación.

Hasta el momento no están casados, pues comentan que no lo han visto necesario, pero no descartan la posibilidad de caminar juntos en algún momento al altar.

Mariazel en “Me caigo de risa”

La actriz forma parte de la familia disfuncional de Me caigo de risa, es una de las participantes más queridas, el público se divierte con sus ocurrencia y recuerdan el momento donde tuvo el accidente con el pantalón que se le rompió en medio programa.