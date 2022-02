Andrea Legarreta publica FOTO inédita de Erik Rubín con cabello largo

La querida conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, estuvo muy activa en redes sociales durante los festejos del 14 de febrero por el Día del Amor y la Amistad y una de las publicaciones que más repercusión tuvo fue una foto inédita de su juventud en la que aparece junto a su esposo Erick Rubín, quien en ese entonces tenía una larga y abundante cabellera.

“Este par de jovencitos, amigos y compañeros de novela jamás imaginaron en esa época que años después serian el gran amor de sus vidas. Te amo, Erick Rubín” escribió Andrea Legarreta para acompañar la foto en la que ella aparece luciendo una cabellera rubia con un corte muy ad hoc a la época.

La fotografía de Andrea Legarreta y Erick Rubín fue tomada durante el año de 1991 cuando ambos fueron parte del elenco de la telenovela llamada “Alcanzar una estrella II”, en ese entonces la compañera de emisión de Galilea Montijo comenzaba a despuntar en el medio de la farándula como actriz, mientras que Erick Rubín acababa de dejar Timbiriche para iniciar su carrera como solista.

Cabe mencionar que, en ese entonces, la querida pareja todavía no había iniciado su relación pues en esa época Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se estaban disputando el amor del ex Timbiriche, no obstante, Erick Rubín aseguró que desde ese momento ya se sentía atraído por la querida conductora del programa “Hoy”.

“Órale. Desde esa época me gustabas. Pero ahora que te conozco, me gustas más, estás hermosa”, fueron el comentario que escribió Erick Rubín en la publicación de la madre de sus hijas y con quien está casado desde el año 2000.

Andrea Legarreta manda inspirador mensaje sobre al amor

Como se mencionó antes, Andrea Legarreta estuvo sumamente activa en redes sociales durante el 14 de febrero y durante la tarde le dedicó otra publicación a Erick Rubín y otra más a sus hijas, Mía y Nina a quienes les deseo “amor en todas sus versiones”, no obstante, más tarde publicó un inspirador mensaje acerca del amor, el cual estuvo dirigido a sus más de 5.7 millones de seguidores que tiene en Instagram.

“¡AMA! Tanta gente con temor a sentir amor. Tanta gente que piensa que amar a otra persona los limitará a “vivir”. Cuando la vida toma un sentido MARAVILLOSO al tener una persona para compartir instantes, risas, tristezas, besos, caricias, sueños, crecimiento, apoyo y hasta diferencias… ¡El amor es para los valientes! Para los que saben que la vida es aquí y ahora, porque mañana, quién sabe qué será de cada uno de nosotros… Amar es acompañarse y apoyarse… Amar es crecer juntos y andar el camino en respeto mutuo (…) Vivir en amor es sin duda uno de los regalos más hermosos que le dan sentido a la vida. Empezando por el amor propio… Ese amor que nos enseña que no merecemos menos amor del que nos tenemos a nosotros mismos… Y si no lo tienes, ya llegará… Hay alguien ahí cada vez más cerca, ansiando tener a alguien como tú… Y si te da “miedo” ¡AVIÉNTATE!”, fue parte del mensaje que escribió Andrea Legarreta.

