"La más bonita": Ángela Aguilar demuestra que prefiere a la ex de Christian Nodal antes que a Belinda

Ángela Aguilar se vio envuelta en una polémica más fuera de los escenarios y sí, una vez más por la relación de Belinda y Nodal. Ahora, después de confirmarse la ruptura del exponente de la música regional mexicana y la interprete de “Sapito”, se reveló como era la relación entre la hija de Pepe Aguilar y la expareja de actriz nacida en Madrid.

El programa “Chisme no Like” fue el encargado de revelar cómo era la relación entre Beli y Ángela. Primero se reveló que la interprete de “Dime cómo quieres” no era del agrado de la protagonista de “Camaleones”. Este rumor estaba fundamentado en que Belinda tenía celos por la colaboración que realizó con Nodal.

Ahora, después de todo esto, salió a la luz un comentario, donde Aguilar habría confirmado que no Belinda no era de su agrado. El mensaje apareció en una publicación de una de las exnovias del intérprete de “Adiós Amor”.

¿Qué dijo Ángela?

La cantante de 18 años aprovechó las redes sociales para comentar una publicación de María, la ex de Christian. La foto donde decidió poner un pequeño mensaje fue la de su cumpleaños donde aseguró que era “la más bonita”.

Este mensaje apareció el pasado 13 de febrero, es decir, cuando ya se había confirmado la ruptura entre el exponente del regional mexicano y la protagonista de “Bienvenidos al Edén”, la nueva producción de Netflix. Se tiene que mencionar que la ex de Nodal tiene privados los mensajes, por lo que no se puede confirmar si los datos de “Chisme no Like” es del todo cierto.

Por ahora solo queda esperar a que Ángela de su opinión sobre esto. Otro factor que el tiempo demostrará es que tanto se pudo dañar a amistad entre Aguilar y Christian por los “celos” de Belinda. Por ahora solo se puede disfrutar de los tres por separado en sus respectivos proyectos.

