Fan incomoda a Amanda Miguel durante misa en honor a Diego Verdaguer: VIDEO

La tarde del domingo 13 de febrero se realizó una misa en la Basílica de Guadalupe en honor a Diego Verdaguer, quien falleció el pasado 27 de enero, sin embargo, su esposa, Amanda Miguel, pasó un momento incómodo tras la ceremonia pues un fan se hizo pasar por un miembro de la prensa para poder acercarse a ella.

La misa en honor de Diego Verdaguer se llevó a cabo alrededor de las 12:00 horas en el recinto Mariano ubicado al norte de la Ciudad de México, a dicho evento acudieron diversas celebridades del medio de la farándula, así como representantes de diferentes medios de comunicación y seguidores del cantante para acompañar a Amanda Miguel y a su hija Ana Victoria.

Amanda Miguel y su hija Ana Victoria. Foto: Cuartoscuro

Tras la emotiva ceremonia en honor al intérprete de “Volveré”, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria ofrecieron una conferencia de prensa en un salón de la Basílica de Guadalupe al que solo pudieron ingresar personas acreditadas y algunas personas allegadas a la familia y fue ahí donde la cantante de nacionalidad argentina habló por primera vez de forma pública desde el fallecimiento de su compañero de vida.

La intérprete de “Ella mintió” señaló que la herida que dejó la partida de Diego Verdaguer aún está muy fresca, pero ha podido sobrellevar la situación gracias al apoyo de su familia y a los mensajes de apoyo que ha recibido por parte del público, asimismo, señaló que parte de las cenizas del su esposo se quedarán reposando en la Basílica de Guadalupe, mientras que la otra parte, serán llevadas a California, lugar donde vive su hija Ana Victoria junto a su familia.

Fan incomoda a Amanda Miguel

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, Amanda Miguel y su hija se pusieron de pie para pedirle a los presentes que se sumaran a un homenaje a Diego Verdaguer con aplausos, sin embargo, la situación se salió de control por algunos momentos y un hombre que se hizo pasar por prensa aprovechó la situación para acercarse a la cantante y poder tomarse una selfie.

Ante esta situación, algunas personas de seguridad intentaron retirar al hombre, pero este no se alejó hasta que consiguió su objetivo, mientras que Amanda Miguel no supo cómo reaccionar y solo se quedó de pie hasta que finalmente el hombre se retiró y finalmente pudieron continuar con el homenaje, no obstante, en el video difundido por el periodista Eden Dorantes se puede ver que distintos reporteros comenzaron a recriminarle al hombre por su acción que fue considerada de mal gusto.

El periodista Eden Dorantes también señaló que el seguidor de Amanda Miguel se hizo pasar como prensa para poder acercarse a la intérprete de “Así no te amará jamás”, quien tras el desafortunado momento se mostró un poco desconcertada e incómoda por lo que acababa de pasar, afortunadamente este incidente no pasó a mayores y el evento concluyó sin otras incidencias.

SIGUE LEYENDO:

'Pronto estaremos juntos': Amanda Miguel lanza preocupante mensaje dedicado a Diego Verdaguer

Así fue el emotivo homenaje que le rindió Marco Antonio Solís a Diego Verdaguer durante presentación en vivo