Paulina Rubio sorprende con con icónico baile en vestido blanco | VIDEO

Hace unos días, la Chica Dorada sorprendió a todos sus seguidores de Tik Tok e Instagram al subir un video en el que luce un outfit completamente blanco. En la pequeña grabación se le muestra bailando sola y en los asientos de una mesa.

“Dance like no one is watching”, “Baila como si nadie estuviera mirando”, escribió la exintegrante de Timbiriche en la publicación.

Con esta frase, la cantante, quien tiene 50 años, demuestra a sus seguidores que está llena de vida y que le importa poco lo que los demás opinen de ella al realizar una de sus grandes pasiones: bailar.

Cabe mencionar que desde el Día de Reyes, Rubio no había subido videos a sus redes sociales.

Hasta el momento, el video tiene más de 6400 “me gusta” en Tik Tok y más de 11 mil en Instagram, así como comentarios, la mayoría de apoyo:



“Tan guapa como siempre”, “viva la reina”, “la mexicana más internacional, suprema, diva del por latino e ícono mundial” y más muestras de cariño que incluso la felicitan porque el próximo 24 de febrero obtendrá el Premio Lo Nuestro.

La popular Chica Dorada, que inició su carrera en los años 80 como parte del grupo de pop Timbiriche, recibirá el “Premio a la Trayectoria” que entregan los premios de la cadena hispana Univisión en Miami.

