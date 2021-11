Paulina Rubio dosifica su vida; regresa a México tras casi dos años de confinamiento

Con 40 años de trayectoria Paulina Rubio regresó a México, tras casi dos años de confinamiento que hizo en su casa en Miami, con nueva música la cual asegura que la define totalmente, "era una espina que necesitaba quitarme, un momento en donde la pandemia nos ha hecho que todo florezca y que sea más intenso, mis prioridades se volvieron lo más importante y de esa manera he crecido”, comentó en entrevista con El Heraldo de México.

La Chica Dorada detalló que durante la cuarentena aprendió a dosificar la tecnología en su vida, “las redes sociales son importantes cuando tienes herramientas y son parte de mi trabajo, pero no soy una persona que viva con el teléfono, trato de moverme en las aguas que conozco y por eso ahora dosifico el uso del celular para no perder la conexión con los demás, y por eso trato de implementar eso también en casa”.

Aunque sabe el compromiso que tiene ante el público, no le gusta limitarse, “siempre he tenido mi libertad porque la tomo y la pido, al ser una persona pública entiendo la responsabilidad que tengo con las plataformas sociales, pero las uso como lo que son, porque soy un ser humano, no soy un robot, después de esta pandemia valoro más mi trabajo, mi salud y el público, pero no somos los mismos, y me gusta compartir todo con mis seguidores que me ha visto en todas mis etapas”.

La cantante presenta su nuevo sencillo titulado “Yo soy”, el cual se inspiró en lo que hoy en día busca, “soy el sueño americano, pero soy mexicana, y así como yo hay miles de mujeres, mamás solteras que chambean y me esfuerzo por realizar mis metas gracias a mi público”.

PREPARA BIOPIC

Pau comentó que está en una etapa de la vida en que quiere divertirse, “lo único que deseo es hacer cosas divertidas, montar un musical en Broadway y traerlo a México, hacer una biopic, se que es algo ambicioso pero quiero lograrlo y escoger a las Paulinas, a la niña y a la adolescente”.

COLABORACIÓN SORPRESA

La cantante dejó saber entre líneas que le gustaría trabajar con Alejandra Guzmán, “Hare una gira en abril con alguien que siempre se ha dicho que no tengo una buena relación”, comentó.

Por Nayely Ramírez Maya

